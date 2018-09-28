ضبط 50 طن سولار مدعم قبل محاولة تهريبه بالسويس

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع مباحث التموين بالسويس ، من ضبط سائق سيارة نقل فنطاس وبحوزته 50 طن سولار مدعم بدون مستندات تفيد شرعية حيازتها .



كان قطاع الأمن العام قام بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن السويس وتم ضبط المدعو/أمين . ش . ك – 50 سنة – سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم .. حال قيادته سيارة ( نقل فنطاس ) وذلك بطريق العين السخنة محملة بكمية كبير من المواد البترولية المدعمة مجهولة المصدر بلغ إجماليها 50 طن سولار ، مخالفًا بذلك القانون الخاص بتداول المواد البترولية .



وبمواجهة المذكور ، لم يقدم مستندات أو فواتير تفيد شرعية حيازته للحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.