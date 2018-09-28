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حوادث

ضبط 50 طن سولار مدعم قبل محاولة تهريبه بالسويس

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:33 م
المواد البترولية
المواد البترولية المضبوطة
أ ش أ
تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ، بالتنسيق مع مباحث التموين بالسويس ، من ضبط سائق سيارة نقل فنطاس وبحوزته 50 طن سولار مدعم بدون مستندات تفيد شرعية حيازتها .

كان قطاع الأمن العام قام بالتنسيق مع مباحث التموين بمديرية أمن السويس وتم ضبط المدعو/أمين . ش . ك – 50 سنة – سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم .. حال قيادته سيارة ( نقل فنطاس ) وذلك بطريق العين السخنة محملة بكمية كبير من المواد البترولية المدعمة مجهولة المصدر بلغ إجماليها 50 طن سولار ، مخالفًا بذلك القانون الخاص بتداول المواد البترولية .

وبمواجهة المذكور ، لم يقدم مستندات أو فواتير تفيد شرعية حيازته للحمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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