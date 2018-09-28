استقالة رئيس البرلمان الجزائري

أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها اليوم الجمعة، باستقالة رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة.



يذكر أن بوحجة ولد في 22 أبريل 1938 بولاية سكيكدة ويعد أحد القادة البارزين في حزب جبهة التحرير الوطني، وتولى رئاسة عدة مُحافظات في مختلف ولايات، وهو حاصل على ليسانس في الحقوق.



ويعد "بوحجة" من الأعضاء الدائمين في اللجنة المركزية، وترأس في عام 1997 لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان، وتم تعيينه ناطقا رسميا للحزب ومسؤول عن الإعلام.