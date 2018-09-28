الإمارات ترفع أسعار البنزين والديزل خلال أيام

تشهد أسعار البنزين في دولة الإمارات العربية الشقيقة ارتفاعًا ملموسًا بواقع فلسين خلال أكتوبر القادم، فيما سترتفع أسعار الديزل بواقع 12 فلس بنفس الشهر.



وقال موقع "الإمارات71" الإخباري الإماراتي أن ذلك جاء وفق الأسعار التي أعلنتها شركة بترول الإمارات الوطنية "أينوك".



ووفقا للتسعيرة الجديدة، التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم الإثنين القادم الموافق 1 أكتوبر من العام 2018 في جميع محطات التوزيع بالدولة متضمنة ضريبة القيمة المضافة 5%، يصل سعر لتر الغازولين 98 (سوبر) إلى 2.61 درهم.



فيما يرتفع لتر الجازولين 95 (خصوصي) إلى 2.5 درهم، بينما سيبلغ سعر الديزل نحو 2.76 درهم.