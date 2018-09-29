عمرو سمير مالك راديو 8090 في حوار جريء لـ صدى البلد: لم أقلد راديو 9090.. وأحلم بتغيير الفكرة عن راديو الإنترنت.. والواسطة أكبر مشكلاتي في الإعلام

حلمي أن أغير فكرة الناس عن راديو الإنترنت

8090 اخترته قبل ظهور راديو 9090

إنتاج قصص مدبلجة للأطفال بطريقة 2d أبرز مشروعات الراديو

ما هي دراستك وكيف بدأت العمل فى المجال الإعلامي؟



هل يصنع راديو الإنترنت مذيعًا معروفًا يقدم برامج على التليفزيون فيما بعد؟



ما هي مواصفات مذيع الراديو الناجح؟



هل الراديو مسموع الآن فى مصر؟



ما المشاكل التى واجهتك فى المهنة ؟



هل اسم الراديو تقليد لـ 9090؟



لماذا اخترت هذا الاسم؟



هل الفنانين يفضلون الظهور معك فى راديو الإنترنت؟



كيف ترى مستقبل راديو الإنترنت في مصر؟



ما الجديد الذي ستقدمه في الفترة المقبلة؟



كان يحلم أن يكون صاحب راديو ليعرض أفكاره وآرائه بحرية، لمع في سماء "الفويس أوفر" وعمل في الكثير من الإذاعات والإعلانات والمسلسلات، عمل لأكثر من ثماني سنوات في مجال الإعلام واختار الطريق الصعب وهو إنشاء راديو انترنت يغير وجهة نظر الناس نحو هذه الإذاعات، إنه الإذاعي عمرو سمير الذي كان لـ "صدى البلد" هذا اللقاء معه وإلى نص الحوار،،،تخرجت من نظم ومعلومات ودرست إعلام ودرست في معهد الفنون المسرحية لفترة، بدأت في العمل "فويس أوفر" في إذاعات "الشباب والرياضة ونغم إف إم"، وتدربت في "القاهرة والناس"، قدمت برنامج "مزيكا وسميعة "على إذاعة الشباب والرياضة مع هناء أبو العلا وقدمت العديد من المسلسلات الإذاعية مع هاني رمزي مثل "هن السهن" و"مؤذي الزناتي" وعرضا في رمضان على "نجوم fm"، وقمت بدور ضابط في مسلسل "حارة اليهود"، ثم سعيت لتحقيق حلمي وهو أن أكون صاحب راديو8090.الراديو مثل السوشيال ميديا، له نسبة مشاهدة عالية جدا، وهناك الكثيرون ممن لديهم متابعين على السوشيال ميديا، ولكن يفتقدون الكاريزما والموهبة لذلك عندما يقدمون برنامج سواء على الراديو أو التليفزيون لا يستمرون وهناك نجوم كثيرة خرجت من راديو الإنترنت ومن السوشيال ميديا منهم "باسم يوسف، ومي حلمي، وخالد عليش".شخصيته أمام المايك لأن الناس لا تراه فيجب أن يكون لديه ثقافة و موهبة وكاريزما.الراديو مسموع ، لكن ليس للأجيال القادمة، أما بعد انتشار السوشيال ميديا يجعل فرصة نجاح راديو الإنترنت وزيادة الاستماع له أكبر، فالناس بتحب تسمع الحاجة الحلوة أيًا كان المكان الذي تعملين فيه فهناك أحمد أمين وباسم يوسف وغيرهم الذين بدأوا عن طريق هواتفهم ولكن الناس أحبتهم فزادت شهرتهم.الواسطة من أكبر المشاكل التي واجهتني لأنني كنت "فويس أوفر" في العديد من الإذاعات منها عملى فى راديو النيل بدون أى عائد مادى ،لكن كانوا دائما يختارون مقدمين البرامج الذين لديهم واسطة وهى أكبر مشكلة فى مجال الإعلام، وهناك الكثير من الناس الذين لديهم مشاكل فى مخارج الحروف أو فى طريقة الكلام على الراديو ومقتنعين إنهم مذيعين ، لذلك عندما عملت راديو 8090 اخترت المذيعين بكل شفافية عن طريق موهبتهم فقط .أنا مختار اسم الراديو من قبل أن يظهر راديو 9090 ورسمت هذا اللوجو بنفسي.مقصود بها أنها مخصصة لجيل الثمانينات وجيل التسعينيات لذلك فضلت أن يكون 8090 هنفكرك بأجمل سنين وهو تردد غير موجود كموجة على الراديو.لدى الكثير من العلاقات الجيدة بهم وأي فنان معروف يفضل العمل فى مكان الناس تسمعه وتشاهده ، لكنهم بالتدريج سيتشجعون على الدخول لراديو الإنترنت لأنه أصبح مسموع بشكل جيد.أنا صممت الراديو بشكل محترف، وبه كل الإمكانيات لأغير فكرة راديو الأون لاين تمامًا في مصر، وأيضًا معي الكثير من المذيعين المحترفين منهم "أسامة حسام الدين كاتب، برنامج "توك شوك"، الذي كان يعرض على "mbc مصر" وكاتب فيلم "خسسني شكرًا" ومعنا دارين مصطفى مذيعة في "القاهرة والناس"، وأيضًا باهر الشافعي ومحمد سعداوي ممثلين.قمت بمشاركة قناة شعبيات لعرض برنامج "شعبي" على شاشتها الذي يستضيف نجوم الشعبي، وسيكون البرنامج مصور بالصوت والصورة، وأقوم بدعايا جيدة للمذيعين في الراديو ليظهروا بشكل مميز لهم وللراديو، وسأقدم قصص للأطفال شغل 2d مدبلجة باللهجة المصرية، وسيكون من إنتاج الراديو".