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شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:08 م
صدى البلد
سمر صالح
ظهر قاتل الناشطة والموديل العراقية تارة فارس في مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة.

ويوضح الفيديو كيف كانت تسير وصيفة ملكة الجمال المقتولة في أحد الأزقة داخل العاصمة العراقية بغداد، حيث باغتها القاتل، الذي أطلق 3 رصاصات قاتلة، ولاذ بالفرار.

وذكرت شهادات المقربين من الضحية، أن "الفارس كانت في زيارة شخصية في إحدى المناطق وسط العاصمة بغداد، وعند خروجها اعترض مسلحون مجهولون سيارتها في منطقة كمب سارة وسط بغداد، وأطلقوا رصاصات نحو رأسها وصدرها، ما أسفر عن مقتلها فى الحال.

يذكر أن الموديل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق 2014، وملكة جمال بغداد 2015.

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