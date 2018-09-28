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ديني

خطيب الحرم المكي يوصي بالادخار للمستقبل: النعم لا تدوم.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:29 م
لشيخ الدكتور سعود
لشيخ الدكتور سعود الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن النعم لا تدوم وأن صروف الحياة بين فتح وإغلاق وسعة وضيق وكدر وصفو وحلو ومر، وإن دوام الحال من المحال.

وأضاف «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكي: ناهيكم بعد ذلكم كله عن غياب مفهوم الرَّزق والاسترزاق، وأن الله الرزاق ذا القوة المتين هو من أمر بالسعي والاكتساب وبذل الأسباب للتوازن الاقتصادي والمعيشي ومنها سبب الادخار والتوفير للمستقبل.

وتابع: والادخار بمفهومه الجلي الذي هو الجزء المستبقى من دخل المرء بعد حسم إنفاقه الاستهلاكي الخاص والعام، الادخار مبدأ عظيم وسلوك اقتصادي بالغ الأهمية لاستقرار الفرد والمجتمع معيشيًا واقتصاديًا؛ لأن تغيرات الحياة لا مناص منها، فتلك هي سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلًا؛ لذا كان الحذر والحيطة من الأسباب التي حضت عليها شريعتنا الغراء؛ لئلا يقع المرء في ضائقة تلجئه إلى السؤال والاستجداء المذمومين، أو ارتكاب كبائر محرمة كالسرقة والربا، أو الالتحاف بهم الليل وذل النهار الناتجين عن الدين الآسر.

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