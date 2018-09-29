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ثقافة

نجوم التراث علي مسرح معهد الموسيقي العربية.. الأحد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:01 ص
صدى البلد
طارق موسى
تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي  حفل في الثامنة مساء الاحد علي مسرح معهد الموسيقي العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من اروع اعمال التراث لكبار الملحنين في الوطن العربي  يشدو بها نجوم الفرقة " حنان عصام ، نهي حافظ ، انغام مصطفي ، رضوي سعيد ، محي صلاح ، ياسر سليمان و عاطف عبد الحميد واحمد صبري.

يذكر ان فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي .

قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 ، والتى واكبت افتتاح المعهد بعد إعادة ترميميه وتوالى بعدها النشاط المتمثل فى برنامج دورى  للحفلات والمشاركة فى الاحتفالات الدينية والجولات الفنية التى تقدمها دار الأوبرا المصرية بمختلف محافظات مصر ، بالإضافة إلى مشاركتها فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة ولاقت استحسان الجماهير والنقاد .

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