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حوادث

شرطة التموين تضبط 26 قضية تهريب مواد بترولية و88 غش تجاري  

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:55 م
المواد البترولية
المواد البترولية المضبوطة
أ ش أ
شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجارى.

وأسفرت تلك الجهود ،خلال 24 ساعة ، عن ضبط 26 قضية تهريب مواد بترولية ، و244 قضية مخالفات مخابز.

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 624 قضايا فى مجال ( المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم الإعلان عن الأسعار ، بيع بأزيد من السعر ، باعة جائلين ) ، وضبط 15 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و ضبط 88 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 25 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر .

في السياق ذاته ، شملت النتائج ‫ضبط قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، و‬ضبط 5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعةٍ على حدهٍ .. وجارى استمرار وتكثيف الحملات التموينية لضبط كافة حالات الغش التجارى وإستغلال السلع التموينية.

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