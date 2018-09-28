مصادر: سوزان حامد رئيسا للقنوات الإقليمية بماسبيرو

كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام عن أنه تم تكليف سوزان حامد نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية بمنصب رئيس القطاع بدلا من نائلة فاروق التي تم تكليفها بمنصب رئيس قطاع التلفزيون.



وكان قد كلف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائلة فاروق حلمي بمنصب رئيس قطاع التلفزيون خلفا لمجدي لاشين الذي تم نقله لوظيفة مستشار أ.





وكشف الإعلامي مصطفى بكرى فى برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أقال مجدى لاشين رئيس التليفزيون، وأبلغه بأن هناك قرارًا بتعيينه مستشار (أ) لرئيس الهيئة.





