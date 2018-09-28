ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصادر: سوزان حامد رئيسا للقنوات الإقليمية بماسبيرو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:48 م
صدى البلد
كشفت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام عن أنه تم تكليف سوزان حامد نائب رئيس قطاع القنوات الإقليمية بمنصب رئيس القطاع بدلا من نائلة فاروق التي تم تكليفها بمنصب رئيس قطاع التلفزيون.

وكان قد كلف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نائلة فاروق حلمي بمنصب رئيس قطاع التلفزيون خلفا لمجدي لاشين الذي تم نقله لوظيفة مستشار أ.


وكشف الإعلامي مصطفى بكرى فى برنامجه "حقائق وأسرار" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين أقال مجدى لاشين رئيس التليفزيون، وأبلغه بأن هناك قرارًا بتعيينه مستشار (أ) لرئيس الهيئة.


ترشيحاتنا

مراقبون عن زيارة بن سلمان للكويت: نقطة انطلاق جديدة للعلاقات

وزير الأوقاف يحذر من فعل شائع يحرمك دخول الجنة.. فيديو

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة .. غدا

اتحاد الكرة يكشف حقيقة استضافة مصر أمم إفريقيا بدلا من الكاميرون

توافد كثيف من أعضاء عمومية النادي الأهلي للتصويت على اللائحة الجديدة..فيديو

كاميرات مراقبة لمتابعة التصويت على لائحة الأهلي

هبوط طائرة بوينج 737 في المحيط الهادئ دون إصابات خطيرة

سعيد رسلان: أعشق تراب بلدي.. وأدعو لولي الأمر في سجودي

فيسبوك يعترف: نستخدم رقم تسجيل دخول حسابك في الإعلانات

السيسي يزور روسيا قريبا .. وجولة لـ بوتين بالشرق الأوسط

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد مهام نائبي وزير التخطيط

مصطفى بكري يكشف علاقة عبد الناصر بحارة الحرنكش بالجمالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحفاد عبد الناصر يحيون الذكرى 48 لوفاته .. صور

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

وزيرة الصحة تلقي كلمة المجموعة 77 والصين حول السل نيابة عن السيسي.. صور

انتشار القمامة بمحيط مترو حلمية الزيتون وسط تجاهل الحى.. صور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟