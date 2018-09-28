مسئولو التعليم ينتشرون بالمحافظات في أول أسبوع دراسة.. شوقي يتابع تطبيق النظام الجديد في أسيوط وعمر يطمئن على العملية التعليمية ببني سويف.. وحجازي يزور مدارس العمرانية وخيري يتفقد فصول باب الشعرية

رضا حجازي:

درجات الطلاب بإمتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام لن تُضاف للمجموع

نظام التعليم الجديد ممتع ويهدف إلى تنمية شخصية الإنسان



شهد الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2018/2019 ، نشاطًا مكثفًا من جانب قيادات وزارة التربية والتعليم، حيث ترك مسئولو الوزارة مكاتبهم وانتشروا في المدارس الموجودة بمختلف محافظات مصر لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على بدء تطبيق نظام التعليم الجديد.



وتوجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمحافظة أسيوط للاطمئنان على سير العملية التعليمية بمحافظات الصعيد، ثم قام بزيارة تفقدية لمدرسة أسيوط الثانوية بنات سابقًا الشهيد أحمد فايز حاليًا، ومدرسة الزهراء الابتدائية بأسيوط، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وخاصًة مع بدء تطبيق النظام التعليمي الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ولمتابعة موقف وصول الكتب، وإجراءات الصيانة الداخلية بالمدارس وتطبيق لائحة الانضباط وما تضمنته من منع التدخين ومنع استخدام التليفون المحمول، وأداء المعلمين المدربين بالمراحل التعليمية الأولى، وما يتعلق بانتظام اليوم الدراسي والعملية التعليمية، وتوصيل الشبكات الخاصة بالإنترنت للمدارس.



وقام شوقي خلال الجولة بزيارة مخازن الكتب لمراجعة أعداد الكتب وطرق توزيعها على المديريات، وذلك لتيسير الإجراءات اللازمة لسهولة التوزيع على المدارس.



كما قام الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين بزيارة تفقدية لبني سويف بمرافقة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية وخاصة مع بدء تطبيق النظام التعليمي الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ولمتابعة موقف وصول الكتب وإجراءات الصيانة الداخلية بالمدارس وتطبيق لائحة الانضباط، وما تضمنته من منع التدخين ومنع استخدام التليفون المحمول وأداء المعلمين المدربين بالمراحل التعليمية الأولى، وما يتعلق بانتظام اليوم الدراسي والعملية التعليمية، وتوصيل الشبكات الخاصة بالإنترنت للمدارس.



وقام عمر خلال الجولة بافتتاح المدرسة الياباني، وأشاد عمر بتجهيزات المدرسة وتميز الاستعدادات داخل المدرسة لاستقبال التلاميذ.



وقام عمر بزيارة مجموعة من المدارس منها مدرسة الشهيد الرائد محمد مرزوق محمد (الصفا ع بنات) ببنى سويف الجديدة، ومدرسة الثانوية بنات الجديدة بحي الحميات، ومنح عمر مدير مدرسة الحديثة بنات الاعدادية إدارة بني سويف التعليمية عاطف أحمد عويس مكافأة شهر وذلك للانضباط داخل المدرسة والتميز في الأداء الإداري.



وفي نهاية الجولة التفقدية عقد عمر اجتماع بمديرية التربية والتعليم ببني سويف، مع مديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بنظام التعليم الجديد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الثانوي.



كما قام الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام برفقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح الأحد الماضي بإجراء زيارة ميدانية؛ لمتابعة سير الدراسة بمدارس إدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة بحضور الدكتور سعيد عبد الله وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.



وقام حجازي في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور طارق شوقي بمتابعة انضباط سير العملية التعليمية بجميع المدارس بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بإجراء زيارة ميدانية لمدرسة (أم المؤمنين الثانوية للبنات) التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة، ورافقه خلال الزيارة مدير عام إدارة العمرانية التعليمية، واستهدفت الزيارة الاطمئنان على انتظام سير الدراسة بالمدرسة ومتابعة وصول الكتب الدراسية لأيدي الطالبات، والوقوف على إتمام التجهيزات بالمدرسة، وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للطالبات وتذليل كافة العقبات أمامهن.



وحرص حجازي على مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطالبات خلال فترة طابور الصباح بالمدرسة، وقام بتهنئتهم ببدء العام الدراسي الجديد وتوجه بالشكر للقائمين على تنفيذ فقرات الإذاعة المدرسية خلال الطابور، وبدأت الجولة التي أجراها حجازي داخل مدرسة أم المؤمنين الثانوية للبنات، بتفقد الفصول الدراسية حيث حرص حجازي على محاورة الطالبات وشرح نظام التعليم الجديد المطبق على الصف الأول الثانوي في ضوء القرار الوزاري رقم (344) لسنة 2018، الصادر بشأن نظام الدراسة والتقويم للصف الأول الثانوي العام.



وأوضح أن درجات الطلاب بامتحانات الصف الأول الثانوي هذا العام لن تُضاف إلى نظام الثانوية العامة التراكمية والتي سيتم تطبيقها اعتبارًا من العام 2019/2020، وأن طالب الصف الأول الثانوي هذا العام سوف يمتحن مرتين فى نهاية الفصل الدراسي الأول، وسيتم اعتماد أعلى درجة للطالب فيهما، ومثلهما في نهاية الفصل الدراسي الثاني ومن ثم فقد تم إتاحة (4) فرص للطلاب هذا العام، واستعرض الهدف من فلسفة الوزارة في تحويل المواد الدراسية إلى مواد ممتدة طوال العام وطريقة توزيع المنهج على العام.



وأشاد حجازي خلال الزيارة بالتواجد الجيد للطالبات داخل الفصول، ووجه بضرورة استخدام استراتيجيات تدريس تُنمي التفكير وروح العمل الجماعي، كما اطمأن على تفعيل ممارسة الأنشطة التربوية داخل المدرسة.



كما قام حجازي بزيارة لمدرسة الشهيد باسم محسن فاروق التابعة لإدارة الدقي التعليمية بالجيزة وقد رافقته خلال الزيارة مدير عام إدارة الدقي التعليمية وحرص حجازي على تفقد انتظام الدراسة داخل الفصول الدراسية وحضور إحدى حصص الشرح للمنهج الجديد في اللغة العربية لتلاميذ الصف الأول الابتدائي بالمدرسة، وأكد خلال كلمته للتلاميذ على أن نظام التعليم الجديد هو نظام ممتع ويهدف إلى تنمية شخصية الإنسان، وإعداد الفرد للحياة والتعامل مع مواقفها وطالبهم بأن يستمتعوا بالدراسة وألا يجعلوا الحصول على الدرجات أساس فكرة التعلم. ووجه بضرورة مساعدة التلاميذ على بناء المعرفة، والتركيز على ممارسة استراتيجيات التعلم النشط، وعلى ضرورة متابعة وصول أدلة المعلم والعمل من خلالها بالنسبة للسادة المعلمين.



والتقى حجازي بأعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، وهنأهم بالعام الدراسي الجديد وأثنى على دورهم المحوري في بناء مجتمع التعلم، وأكد على أن المعلمين هم بمثابة العمود الفقري للعملية التعليمية، وأشار إلى أنه مهما قامت الوزارة بتطوير المناهج الدراسية، فلن تنجح مساعيها إلا من خلال المعلمين.



وفي ختام جولته الميدانية التقى حجازي بعض أولياء أمور التلاميذ وتقدم لهم بالتهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم عن سير العملية التعليمية وأكد على أن الوزارة تسعى إلى تذليل كافة العقبات التي تعوق سير العملية التعليمية وتقديم خدمة تعليمية متميزة.



وقام الدكتور ياسر عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي المشرف علي التعليم الخاص والدولي والإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بزيارة لمجموعة من المدارس بباب الشعرية في القاهرة، وذلك للاطمئنان على الطلاب والإجراءات السلوكية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي من تليفون محمول وتدخين وأداء المعلمين المتدربين الجدد، ومتابعة موقف وصول الكتب والصيانة الداخلية للمدرسة، وحالة دورات المياه، وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية، كما تم الاطمئنان علي توصيل الشبكات للمدارس.



ومن المدارس التي قاموا بزيارتها، مدرسة باب الشعرية الثانوية بنات، وأم المؤمنين الثانوية، ومدرسة سيدي محمد البحر الابتدائية بإدارة باب الشعرية وتم التأكيد علي تسليم الكتب لجميع الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات.



وقام هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بزيارة مديرية التربية والتعليم بدمياط للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية في أول أيام الدراسة حيث تم زيارة بعض مدارس إدارة دمياط التعليمية بمرافقة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وأحمد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط وذلك للاطمئنان على موقف المدارس من حيث انتهاء أعمال الصيانة، وتسليم الكتب الدراسية، وانتظام الطلاب والمعلمين والهيئات الإدارية، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والتي تضمنت في بنودها منع استخدام أجهزة التليفون المحمول وأيضًا منع التدخين، وموقف البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية، وتواجد الزائرة الصحية بالمدارس، وانضباط اليوم الدراسي بمدارس المحافظة.



وتم زيارة "مدرسة دمياط الرسمية لغات الجديدة، والإمام محمد عبده الإعدادية بنين، واللوزي الثانوية بنات، والإمام محمد عبده الابتدائية، والثانوية العسكرية بنين.



أما عن اللواء أيمن محمد جلال رئيس الإدارة المركزية للأمن بالوزارة، فقام بتفقد عدد من المدارس بالسويس يرافقه عبد الحافظ وحيد مدير مديرية التعليم بمحافظة السويس ومحمد الروبي مدير عام الإدارة العامة للأمن.



وتم زيارة مدارس متعددة المراحل وهي مدرسة ٢٥ يناير بحي عتاقة، ومدرسة محمد حافظ الابتدائية بمنطقة الملاحة، والمدرسة الحديثة بنات الإعدادية بحي السويس.



وخلال تفقده، أثنى جلال على نظافة الفصول، ومستوى انتظام الطلاب في المدارس.



كما قامت الدكتورة أسماء الديب مساعد الوزير لشئون المديريات ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو برفقة اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والدكتور عادل عبد المنعم عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم في الفيوم، بمتابعة المدارس بالمحافظة بحضور محمد عبدالله وكيل المديرية.



وشملت الجولة زيارة عدة مدارس منها مدرسة "محمد أحمد عبد التواب" بإدارة شرق الفيوم، ومدرستي "التحرير الابتدائية، ومحى الدين أبو العز" بإدارة غرب الفيوم، وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة الطلاب فرحتهم بالعام الدراسي الجديد، داعيًا الله عز وجل أن يكون عام خير على مصر وعلى شعب محافظة الفيوم كما أكد على ضرورة غرس روح الانتماء لدى الطلاب، والتوعية بقيمة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.



وأكدت الدكتورة أسماء الديب على ضرورة تسليم الكتب الدراسية منذ اليوم الأول للدراسة، لافتة إلى إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم في مصر، والذى يأتي بالتزامن مع النظام التعليمي الجديد الذى تطبقه مصر بدءًا من العام الدراسي الحالي.



كما شملت الجولة متابعة مدرسة الثانوية بنات بإدارة غرب الفيوم، ووجهت الديب طالبات المدرسة بضرورة الجد والاجتهاد منذ اليوم الأول للدراسة والاهتمام بالأنشطة المدرسية لأن النشاط التربوي مكمل تعليمي هام، كما تحاورت مع طالبات الصف الأول الثانوي حول طريقة تطوير التعليم والنظام الجديد في التعليم وكذلك طريقة التقييم به.



كما قامت بزيارة مدارس الرواد الخاصة بالإدارة غرب الفيوم التعليمية وتفقد الفصول الفكرية الملحقة بقسم ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدرسة، وأثنت على معلمي هذه الفصول وتأثيرهم في حصول طلاب هذا القسم على بطولة الجمهورية في الكاراتيه ثلاث سنوات متتالية والمشاركة في أعياد الطفولة ويوم المعاق العالمي على مستوى الإدارة، وبرنامج الموهوبين بإدارة الموهوبين بالفيوم، وأن عدد طلاب الفصل لا يزيد عن (14) طالبا في الفصول الفكرية بالمدرسة، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.



وقامت حبيبة عز مستشارة الوزير للتعليم الفني والأمانة الفنية، بصحبة مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في المنوفية، ومدير عام التعليم الفنى بالمنوفية بزيارة لمدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.



وجاءت الزيارة فى إطار متابعة الوزارة لسير العملية التعليمية في محافظات الجمهورية بأولى أيام السنة الدراسية الجديدة، بالإضافة إلي متابعة آليات تنفيذ وتفهم الطلاب لنظام التكنولوجيا التطبيقية -الذي يطبق لأول مرة بمصر- من خلال محادثات مشتركة بين طلاب مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية والأستاذة حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعلم والتعليم الفني للتعليم الفني والأمانة الفنية.



وأكدت عز على ضرورة متابعة العملية التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية باستمرار؛ لضمان سير العملية التعليمية على خطى وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني، والتى تهدف إلي تطوير نظام التعليم الفني، وتغيير نظرة المجتمع لطلاب التعليم الفني.



وأضافت أن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة تم تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بها، فهي تركز على أهمية التدريب العملي والتطبيق الفعلي للطلاب فى بيئة العمل فى المصانع إلى جانب الأسس النظرية للجوانب الفنية والعملية.



وأشارت عز إلي توفير المدرسة للعديد من المزايا للطلاب حيث يحصل طلابها على (وجبات غذائية، ورعاية صحية، وتدريب عملى) داخل مصانع العربي، بالإضافة إلي (مكافآت شهرية، وإعطاء الأولوية لخرجيها للعمل بمصانع العربي).



وتابعت عز أن تطبيق نظام التكنولوجيا التطبيقية بمدرسة العربي لم يقتصر على الاهتمام بالطلاب فقط، بل تولى اهتمامًا كبيرًا بالمعلم أيضًا، حيث تم توفير تدريبات عالية الجودة للمعلمين على أيدي خبراء من اليابان داخل وخارج مصر، بالإضافة إلي حصولهم على حوافز معنوية، ومادية مرتبطة بالأداء.



كما قام اللواء يسرى عبدالله سالم مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية برفقة المحافظ اللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولي نائب المحافظ وليلى مرتجى مدير مديرية شمال سيناء التعليمية ورئيس الأمناء بالمحافظة، بإجراء زيارة ميدانية لمتابعة سير الدراسة بمدارس شمال سيناء لمدارس (الشهيد أحمد عبد العزيز، ومدرسة أحمد عرابي، ومدرسة الدكتورة بسمة سعيد راشد الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد أحمد عسكر الثانوية بنات، ومدرسة الروضة الإعدادية بقرية الروضة حيث عاد السلام من جديد لأرض السلام وعادت الحياة والفرحة الغامرة لأهالي المحافظة بالكامل بعودة التلاميذ لمدارسهم من جديد وعودة الأمان.



ومن الجدير بالذكر أنه في أثناء المتابعة الميدانية لرئيس هيئة الأبنية التعليمية تم الإبلاغ عن انهيار جزئي بمدرسة النيل لرياض الأطفال بسوهاج دون وقوع إصابات بشرية، وعلي الفور تم التواصل مع الدكتور عمرو شلتوت مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج، والذي أفاد بوجود هبوط أرضى بمدرسة النيل بسوهاج وتم تكليف مقاول السنوية باتخاذ اللازم.



كما قام الدكتور مجدي أمين مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين برفقة محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بإجراء زيارة ميدانية لمتابعة انتظام سير الدراسة بمدارس المحافظة.



وشملت الزيارة تفقد عدة مدارس منها مدرسة السيدة زينب الابتدائية التابعة لإدارة بندر دمنهور التعليمية، ومدرسة فيروز محمد عبد اللاه، ومدرسة بنشواي الجديدة، ومدرسة شاكر فرج الثانوية بنين، ومدرسة جلال الشهاوى التابعة لإدارة أبو حمص التعليمية؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية بها، ومدى جاهزيتها من حيث المعامل، والمنشآت والفصول الدراسية ، ومتابعة وصول الكتب لأيدي الطلاب، والانتهاء من أعمال الصيانة، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.