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مرأة

أستاذ بالأكاديمية الطبية العسكرية: الكرش من أسباب الإصابة بالسكري

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:55 م
لكرش
لكرش
آية التيجي
انطلق المؤتمر السنوي الخامس عشر لدراسة العلاقة بين السكر والجهاز الهضمي والكبد برئاسة الدكتور عبد الخالق حامد أستاذ واستشاري أمراض الكبد والسكر بالأكاديمية الطبية العسكرية، في المركز القومي للتدريب بجوار أرض المعارض مدينة نصر.

وأكد الدكتور عبد الخالق أن المؤتمر ناقش فكرة العلاقة بين أمراض السكري والجهاز الهضمي والكبد، وعلاقته بأمراض أخرى، كما ركز المؤتمر الهام علي السمنة والكبد المصري، ومشاكل الكبد الدهني.

وأشار عبد الخالق إلى أن السمنة انتشرت في السنوات الأخيرة في جميع أنحاء العالم، ويرجع هذا في الأساس بسبب الحياة العصرية بما فيها من أغذية مستحدثة، وقلة الحركة عموما وفي مصر تصل نسبة زيادة الوزن والسمنة المفرطة إلى حوالي 40%.

وتابع عبد الخالق خلال إلقاء كلمته داخل المؤتمر أنه أهم نوع يؤدي للإصابة بمرض السكري هي السمنة المركزية أى التي تتركز في منطقة البطن (الكرش)، ويعتبر هذا النوع من السمنة تجميعة من الأمراض تميزه بشكل خاص.

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