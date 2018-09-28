زراعة الوادي الجديد: تدابير احترازية لمواجهة الجراد النطاط

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن هناك تدابير احترازيه لمواجهة الجراد النطاط وذلك بالتنسيق مع قاعدة الجراد الرئيسية بالخارجة، والتابعة لوزارة الزراعة للمتابعة المستمرة، وأعمال مراقبة ظهور الجراد من عدمه، سواء الجراء المحلى الموسمي أو الجراد الأفريقى.



وأضاف "المرسي"، فى بيان اليوم، أن "فصل الشتاء يعد بيئة مهيأة لظهور الجراد وبالأخص الجراد النطاط والذي يظهر بالمناطق الزراعية ويؤثر على المحاصيل الزراعية ويتم مكافحته فور ظهوره".



وقال إن المحافظة تضم قاعدة جراد رئيسية و7 قواعد مختلفة للجراد بمناطق متفرقة على مستوى المحافظة بمناطق الخارجة وموط وقرية غرب الموهوب ومركز الفرافرة ومنطقة أبو منقار ومركز باريس وأخرى بشرق العوينات.



وأشار إلى توافر المبيدات اللازمة للمقاومة بكل قاعدة وكذلك مواتير رش ذات قدرات عالية، بجانب تواجد لجان الرصد والمتابعة ووسائل الاتصال الحديثة المخصصة للجان بالقواعد للإبلاغ الفورى حال ظهور الجراد النطاط وغيرها من القوارض التي تؤثر بشكل سلبى على المحاصيل الزراعية.