القوى العاملة: توفير فرص عمل للشباب بالوادي الجديد

أكد أحمد طليب، مدير عام مكتب التشغيل بالقوى العاملة في الوادى الجديد، أنه تم توفير عشرات فرص العمل بأحد الفنادق الخاصة بمدينة الخارجة وذلك في إطار خطة المكتب لتوفير وتشغيل شباب المحافظة من أصحاب التخصصات المختلفة في ظل تسجيل الخريجين والعمالة الموسمية غير المنتظمة.



وقال طليب، إن مكتب التشغيل يواصل حصر جميع فرص العمل في القطاع الخاص وإعلانها أمام الخريجين الراغبين في العمل بجميع مراكز المحافظة، سواء في المشروعات الصناعية أو الشركات الزراعية، ويتم متابعة العمالة والتأمين عليها طبقا لقوانين العمل لضمان حماية العمالة، بجانب توفير شهادات أمان.



وأشار إلى أن المكتب يواصل تلقى طلبات الراغبين في اجتياز دورات الحرف المختلفة بمقر مركز التدريب التابع للقوى العاملة وذلك لتأهيل الشباب للعمل في السوق الحر في مهن خراطة ولحام معادن ونجارة أثاث وصيانة محمول وخياطة وغيرها من الحرف

