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محافظات

غلق 4 محلات مخالفة فى حملة تموينية بكفر شكر..صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:16 م
غلق 4 محلات مخالفة
غلق 4 محلات مخالفة فى حملة تموينية بكفر شكر..صور
إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة كفر شكر حملة تموينية للمرور على المحلات التى تعمل بدون ترخيص وتم غلق أربعة محلات تجارية كما تم رفع جميع الإشغالات الموجودة في الشوارع العامة.

وقال محمد صلاح رئيس مدينة كفر شكر أنه تم غلق قهوة على الطريق السريع "بنها – المنصورة" نظرا لشكاوى الأهالى التى أكدت أن القهوة تستقطب طلاب المدرسة الثانوية الصناعية بالمدينة إلى جانب غلق محل لبيع الخمور بجوار منطقة السلخانة وردت العديد من الشكاوى وقد تم غلقه مسبقا ولكنه زاول النشاط مجددا ومحلان آخران لعملهما بدون تصريح.

وأضاف رئيس المدينة أن الحملة أيضا تضمنت رفع الإشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، وضبط الأمن بشوارع المدينة.
غلق 4 محلات مخالفة فى حملة تموينية بكفر شكر..صور
غلق 4 محلات مخالفة فى حملة تموينية بكفر شكر..صور
غلق 4 محلات مخالفة فى حملة تموينية بكفر شكر..صور

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