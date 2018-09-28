إبراهيم سعيد يعلن عن افتتاح أكاديمية المدافعين

أعلن لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن افتتاح أكاديمية تدريب المدافعين "The defender's".
قال إبراهيم سعيد في تغريدة: "قريبا باذن الله ، اول أكاديمية تدريبية للمدافعين فقط في مصر ، هدفي خروج جيل جديد مميز من المدافعين للمنتخب المصري والاندية المصرية سنويا من 30 لاعبا إلى 50 لاعبا على أعلى مستوى".
وأوضح أن الأعمار ستكون بداية من مواليد 2000 حتى 2005 ومرحبا بلاعبي الدوري المصري للتدريب".
قال إبراهيم سعيد في تغريدة: "قريبا باذن الله ، اول أكاديمية تدريبية للمدافعين فقط في مصر ، هدفي خروج جيل جديد مميز من المدافعين للمنتخب المصري والاندية المصرية سنويا من 30 لاعبا إلى 50 لاعبا على أعلى مستوى".
وأوضح أن الأعمار ستكون بداية من مواليد 2000 حتى 2005 ومرحبا بلاعبي الدوري المصري للتدريب".
قريبا باذن الله— ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) September 28, 2018
The defender's
اول اكاديميه تدريبيه للمدافعين فقط في مصر
هدفي خروج جيل جديد مميز من المدافعين للمنتخب المصري والانديه المصريه سنويا من 30لاعب الي 50 لاعب
علي اعلى مستوي.
الأعمار بدايه
من
مواليد 2000حتي 2005
ومرحبا بلاعبي الدوري المصري
للتدريب 🤝 pic.twitter.com/yZFagbOzog