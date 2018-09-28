إبراهيم سعيد يعلن عن افتتاح أكاديمية المدافعين

قريبا باذن الله

The defender's

اول اكاديميه تدريبيه للمدافعين فقط في مصر

هدفي خروج جيل جديد مميز من المدافعين للمنتخب المصري والانديه المصريه سنويا من 30لاعب الي 50 لاعب

علي اعلى مستوي.

الأعمار بدايه

من

مواليد 2000حتي 2005

ومرحبا بلاعبي الدوري المصري

للتدريب 🤝 pic.twitter.com/yZFagbOzog — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) September 28, 2018

أعلن لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن افتتاح أكاديمية تدريب المدافعين "The defender's".قال إبراهيم سعيد في تغريدة: "قريبا باذن الله ، اول أكاديمية تدريبية للمدافعين فقط في مصر ، هدفي خروج جيل جديد مميز من المدافعين للمنتخب المصري والاندية المصرية سنويا من 30 لاعبا إلى 50 لاعبا على أعلى مستوى".وأوضح أن الأعمار ستكون بداية من مواليد 2000 حتى 2005 ومرحبا بلاعبي الدوري المصري للتدريب".