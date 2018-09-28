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رياضة

إبراهيم سعيد يعلن عن افتتاح أكاديمية المدافعين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:59 م
صدى البلد
مريم صليب
أعلن لاعب منتخب مصر السابق إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن افتتاح أكاديمية تدريب المدافعين "The defender's".

قال إبراهيم سعيد في تغريدة: "قريبا باذن الله ، اول أكاديمية تدريبية للمدافعين فقط في مصر ، هدفي خروج جيل جديد مميز من المدافعين للمنتخب المصري والاندية المصرية سنويا من 30 لاعبا إلى 50 لاعبا على أعلى مستوى".  


وأوضح أن الأعمار ستكون بداية من مواليد 2000 حتى 2005 ومرحبا بلاعبي الدوري المصري للتدريب".

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