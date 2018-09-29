ندوة تعريفية ببرامج الدراسات العليا بتجارة عين شمس.. اليوم

تنظم إدارة الدراسات العليا بكلية التجارة جامعة عين شمس، ندوة تعريفية لنظام برامج الدراسات العليا للشهادات المهنية، وذلك في تمام الساعة 11 ونصف من صباح اليوم السبت الموافق 29 سبتمبر الجاري، بقاعة الدكتور علي لطفي بالكلية.



وأكد الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، أن الندوة التعريفية تستهدف التعريف بالبرامج المهنية التي تقدمها الكلية، وهي برنامج ماجستير إدارة الأعمال، برنامج الماجستير المهني في المحاسبة، برنامج الدكتوراه المهنية في إدارة الأعمال.



من جانبها أوضحت الدكتورة هيام حسن وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الندوة، أن الندوة تهدف إلى عرض المسار الأكاديمي للبرامج المختلفة والتطوير الذى حدث فى البرامج، بهدف ربط المستجدات فى السوق بطبيعة الدراسة، فى حضور ممثلين للعديد من المؤسسات والهيئات المعنية.