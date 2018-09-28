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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: المملكة قدمت 13 مليار دولار دعما لليمن خلال 4 سنوات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:57 م
قال وزير الخارجية
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير
أ ش أ
قال وزير الخارجية السعودى عادل الجبير رئيس وفد المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن المملكة دعمت البنك المركزي اليمني، وقدمت مساعدات إنسانية مباشرة، حيث بلغ حجم دعم المملكة العربية السعودية لليمن خلال السنوات الأربع الماضية 13 مليار دولار، ويعد ذلك أكبر دعم من أي جهة في العالم.

وأضاف الجبير فى تصريحات ، خلال زيارته لمركز التواصل الاجتماعي في مقر الأمم المتحدة على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ، اوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الجمعة / ، أن المملكة تشعر بمسؤوليتها تجاه العالم ومنذ عقود والمملكة من أكبر الدول المانحة للدول النامية ولمؤسسات الأمم المتحدة، حيث قدمت أكثر من 100 طن مساعدات إنسانية للروهينجا ويوجد في المملكة أكثر من 300 ألف منهم.

وأكد الجبير أهمية الانتقال إلى المرحلة السياسية في سوريا للحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وإخراج المليشيات الأجنبية منها.

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