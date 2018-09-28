إحالة متهم بكتائب عبد الله عزام إلى المحاكمة لاتهامه في تفجير السفارة الإيرانية

أحال القضاء العسكري اللبناني، أحد العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، إلى المحاكمة أمام المجلس العدلي، وذلك لاتهامه بالاشتراك في تنفيذ عملية تفجير السفارة الإيرانية في بيروت في عام 2013 .



وكانت مخابرات الجيش اللبناني ألقت القبض قبل نحو 10 أيام، على المتهم بهاء الدين محمود حجير، داخل مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين، لاتهامه بتولي قيادة داخل التنظيم الإرهابي المسمى بـ (كتائب عبد الله عزام) ووجود علاقة بينه وبين الانتحاريين اللذين استهدفا السفارة الإيرانية في منطقة بئر حسن (في بيروت) عام 2013 ، ومعرفته المسبقة من أحدهما حول نيته تنفيذ عمل انتحاري في الداخل اللبناني.



وشملت قائمة الاتهامات قيام المتهم بالعمل لصالح تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا، فضلا عن اشتراكه في ارتكاب جرائم القتل والشروع في قتل مدنيين وعناصر أمنية في عملية تفجير السفارة الإيرانية.



يشار إلى أن (المجلس العدلي) يتولى نظر المحاكمات في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية، مثل التخابر والإرهاب والحض على الاقتتال الطائفي والاحتراب الأهلي والاعتداء على سلطات الدولة، ويستهدف تحقيق عدالة ناجزة في هذا النوع من الجرائم.