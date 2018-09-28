خطيب الحرم المكي يحذر من السلوك الاستهلاكي في الإنفاق.. فيديو

قال الشيخ الدكتور سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن بالناس ولعا بالغا بأرزاقهم ومصادر عيشهم، مشيرًا إلى أن البحث عن الرزق يأخذ حيزًا كبيرًا من تفكيرهم حين يمسون وحين يصبحون.



وأضاف الشريم خلال خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكي، أنه يورث المسترسلين معه ضربًا من القلق والهلع، والشح والجشع، يجعلهم أمام الكسب والمعاش والرّزق بين جاد وهازل، ومتوكل ومتواكل، ونهم وقنوع، ومفرط و مفرِّط، وقاعد ومكتسب، محذرًا من السلوك الاستهلاكي.



وأوضح أن الادخار يجمع عنصرين رئيسين أحدهما القناعة الفكرية به، والآخر السلوك الاستهلاكي للادخار، والقناعة الفكرية إنما تستقر في الذهن من خلال فهم النصوص الشرعية في أهمية الادخار ومشروعيته والحاجة إليه في الواقع الاقتصادي؛ فإن معيشة الإنسان مرتهنة بمدى إحسانه التوازن الإنفاقي له ولأهله.



وتابع: "وأما السلوك الاستهلاكي فإنه قطب رحى نجاح الادخار متى ما استحضر المرء حسن التفريق بين ضرورياته وحاجياته وتحسيناته مخضعًا ذلكم كله لأحكام الدين الخمسة ومدى انطباقها على صورة إنفاقه وادخاره، والأحكام الخمسة هي الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح".



ونبه إلى أنه إذا استحضر المرء ذلكم كله وأحسن إنزاله في واقع أمره قامت قدر حياته الاقتصادية على ثلاث تكمن في الاستهلاك الشخصي، وحسن التوزيع للغير والادخار للمستقبل، منوهًا بأنه قد جُمعت هذه كلها في قول الله جل شأنه « كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » الآية 141 من سورة الأنعام، ففي قوله (كلوا من ثمره) متعلق بجانب الاستهلاك الشخصي، وفي قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) متعلق بجانب التوزيع للغير، وفي قوله (ولا تسرفوا) متعلق بجانب الادخار للمستقبل.



وواصل: فما ظنكم بمجتمع يعي أفراده هذه المنظومة المتكاملة أترونه يفتقر؟ أترونه يضطرب؟ أترونه يقع في كماشة المسغبة أو شرك المتربة كلا فإن من زرع الأسباب الشرعية قطف ثمرة الاستقرار والتوازن ولم يك مفرِّطًا قط ولا مفرِطًا لأن الاستهلاك بقدر الحاجة، ودعم المعوزين، والادخار الاحتياطي، ذلكم كله هو مثلث التوازن الاقتصادي للفرد والمجتمع، وقد جمعه النبي في قوله: « كلوا وأطعموا وادَّخِروا».