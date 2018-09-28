رحمة المودن من عاملة النظافة لـ أفضل سيدة أعمال في هولندا

سلطت قناة دويتشه فيله الألمانية الضوء على قصة كفاح المغربية رحمة المودن عاملة النظافة التى استطاعت أن تصبح سيدة أعمال وحازت على وسام تقدير من ملك المغرب واستقبلتها الملكة الهولندية السابقة بياتريكس.



وكانت المودن تركت المغرب في سن السابعة عشرة لتحصل بعد عشرين عامًا على جائزة أفضل سيدة أعمال في هولندا، بعد رحلة كفاح واجهت خلالها العديد من العثرات فهي عملت في شركة وتدرجت في عملها حتى أصبحت مساعدة مدير لكن عندما حرمت من الترقية في العمل وحصل عليها شخص آخر أشرفت هي على تدريبه، ولهذا قررت أن تؤسس شركتها الخاصة.



وقالت رحمة المودن إنها كافحت طويلا لتحقق هدفها نظرا لكونها مغربية ومسلمة، موضحة أنها تسعى لتأسيس شركات مماثلة في المغرب، بهدف توفير فرص العمل للمغاربة في بلدهم.

