مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

لقي سائق مصرعه نتيجة اصطدام ثلاث شاحنات واشتعلت فيها النيران على الطريق إم 40 في بريطانيا.



وكان السبب بحسب ما قالت صحيفة ديلي ميل، إن اشتعال النيران في شاحنة كانت على الجانب الآخر من الطريق، أدى لحدوث الإصطدام ووقوع الكارثة.



ووصف مسافرون الازدحام والنيران بأنها "مشاهد من الجحيم" وذلك على الطريق السريع إم 40 بعد أن أغلقته السلطات.



وسبب الحادث ليلة رعب في كلا الاتجاهين بين التقاطع 15 بالقرب من هينلي والتقاطع 16 بالقرب من وارويك.



وسيظل الطريق مغلقًا لفترة، ونشر سائقو السيارات المحبطين على وسائل التواصل الاجتماعي صور الطوابير الضخمة والصور المثيرة للنيران، تتصاعد من الشاحنات الأربع.



وتوفي في المكان رجل يبلغ من العمر 40 عاما، كان يقود واحدة من الشاحنات في الحادث، على الرغم من محاولة المسعفين اليائسة لإنقاذه.



وتمت معالجة سائق شاحنة آخر، وهو رجل في الستينات من عمره، وبسبب حالته الصحية الخطيرة نقل إلى المستشفى، بينما لم يصب الثالثة بشيء.



وكان الأمر خطيرًا كاد أن يفاقم الكارثة، بعدما تسبب اندلاع النيران في الشاحنات الأربع إلى انسكاب الوقود في الاتجاه المعاكس من الطريق، وهو الأمر الذي تم تداركه بالحضور السريع لطواقم الإنقاذ والمطافئ.