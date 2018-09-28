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رياضة

زكريا ناصف يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي .. صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:52 م
صدى البلد
عبدالله هشام
حرص زكريا ناصف،نجم النادي الأهلي السابق، على تسجيل اسمه في كشوف الحاضرين بالجمعية العمومية غير العادية، وقام بالتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي.

ويعقد الأهلي اليوم، جمعية عمومية غير عادية؛ للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.

وتواجد المدير التنفيذي، في مقر النادي بالجزيرة مبكرا؛ لمتابعة سير الجمعية العمومية، والاطمئنان على سير النظام الذي تم تجهيزه على مدار الأيام الماضية؛ من أجل التسهيل على أعضاء النادي
زكريا ناصف يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي .. صور

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