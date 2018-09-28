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ديني

خطيب الحرم المكي يكشف عن سببين لتراكم الديون على الفرد.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:12 م
تراكم الديون
تراكم الديون
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، إن سوء الموازنة وعدم إحكامِ التوزيع المالي في الضرورات والحاجيات والتحسينيّات سبب مباشر بلا ريب في تراكمَ ديون الفرد، الذي هو لبنة من لبنات المجتمع لا يطيق حملها.

وأضاف «الشريم» خلال خطبة الجمعة اليوم من الحرم المكي، أنه لذا لا تعترِف التنميّة المالية الصحيحة بأي نتاجِ اقتصاديّ في معزِل عن حُسن توزيعه وحسن ادخاره؛ فكان المفهوم الادخاري أساسًا لا بد منه في تأمين الاحتياط النقدي والمعيشي إذ به تكتمل الحيطة لما هو مخبأ في قابل المرء والمجتمع على حد سواء.

وأوضح أن من يستعمل مفهوم الادخار، إنما يعزز به احتباس جزء من دخله ليخفف به من أعباء مستقبله خشية نوازل تطرق بابه أو تحل قريبًا منه، ولا شك أن في مثل ذلكم حسن تصرف، وإتقانًا في إدارة الرزق، والتمكن من القيام بما من شأنه: التميز في توجيه المدخرات الوجهة التي توازن له فرز ضروراته وحاجياته وتحسيناته التي تطرق بابه بين أزمة وأخرى، ولن يستقيم أمر معاش امرئ ما لم يوازن بين إنفاقه وتوزيعه وادخاره.

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