الصعيد يلحق بقطار التنمية.. رئيس الوزراء يزور 4 محافظات بالوجه القبلي لبحث مشكلاتها.. ونواب: التوجه نحو الجنوب جاء بتوجيهات من الرئيس.. وإقامة مشروعات عملاقة وإيجاد فرص عمل على رأس الأولويات

الحكومة تتجه لتنمية الصعيد
نائب أسيوط:
نائب أسيوط:
محافظات الصعيد عانت من التهميش خلال السنوات الماضية
نائب سوهاج:
نائب سوهاج:
الوجه القبلى أصبح ضمن اهتمامات الحكومة
نائب قنا:
نائب قنا:
السيسي وجه بضرورة تنمية الصعيد
صعيد مصر عانى كثيرا من التهميش وعدم الاهتمام، وظل كأنه لم يحِن دوره في التنمية ولم يأت فى بال الحكومات السابقة، إلا أنه وبمجرد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وضع يده على جميع الثغرات التي تعيق تقدم البلاد، ووجه الأنظار نحو تلك المحافظات، وعمل جاهدا على تنميتها، والعمل على إقامة مشروعات عملاقة بها.
لم يكن هذا التوجه قاصرا على الرئيس نفسه ولكن الحكومة سارت على نفس الخطى، وخاصة أن للصعيد مقومات سياحية ففيه تنتشر الآثار الفرعونية القديمة في مناطق متعددة بالصعيد، مثل أسوان وقنا وإسنا وإدفو وتل العمارنة، فضلا عن اعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء وقلة الأمطار.
وبناء على ذلك قام المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بجولة شملت عددا من محافظات الصعيد، هي قنا، سوهاج، أسيوط، والأقصر، بهدف متابعة معدلات سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والتعرف من قرب على المشكلات التى تعُوق استكمال تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليلها، لتحقيق التنمية المستدامة التى تلبى متطلبات أبناء مصر فى الوجه القبلى.
وفى هذا الإطار، قال النائب جمال عباس عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن محافظات الصعيد عانت خلال السنوات الماضية من عملية التهميش وعدم وضعها على خريطة التنمية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتماما كبيرا بتلك المحافظات ووجه بضرورة تطويرها.
وتابع "عباس" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة وجهت أنظارها نحو تنمية الصعيد من خلال مشروعات الصرف الصحى والبنية التحتية بما يؤثر بشكل إيجابى على مستوى معيشة الفرد، مؤكدا أن محافظات الصعيد تمثل ثلثى مصر.
وأضاف النائب أن الدولة تتجه لبناء المناطق الصناعية والتي من شأنها توفير فرص عمل للمواطنين، مطالبا بضرورة تكرار زيارات المسؤولين لمحافظات الصعيد من أجل متابعة تنفيذ الخطة التى تم وضعها لتنمية الصعيد.
فيما قال النائب نور الدين عبد الرازق عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن توجه الدولة نحو الاهتمام بالصعيد خطوة جيدة لتحقيق التنمية، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء لعدد من المحافظات دليل على أن الوجه القبلى موقع اهتمام الحكومة.
وتابع عبدالرازق فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى لسوهاج، طالب نواب المحافظة بضرورة تنفيذ الإنجازات على أرض الواقع، فضلا عن العمل على ملفات الصحة والتعليم والصرف الصحي، والانتهاء منها بأقصى سرعة.
وطالب الشباب بالبحث عن فرص العمل المتاحة فى كافة القطاعات سواء أكانت حكومية أو خاصة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الطلبات المقدمة إلى الحكومة بشأن التنمية وإقامة المشروعات الكبري، وتم التأكيد على ضرورة الإنتهاء منها فى مدته الزمنية.
وقال النائب صبري يوسف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن التوجه نحو تنمية الصعيد، جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بناء مشروعات عملاقة ومدن صناعية.
وتابع "يوسف" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لعدد من محافظات الصعيد خلال تلك الفترة جاءت للوقوف على أهم احتياجات المواطنين، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات التى من شأنه توفير فرص عمل للشباب وخاصة أن مناطق الصعيد تعد طاردة للعمالة.
وأكد النائب أن المتابعات المستمرة من قبل رئيس الوزراء لمشروعات التنمية، تساهم فى سرعة تنفيذها.
صعيد مصر عانى كثيرا من التهميش وعدم الاهتمام، وظل كأنه لم يحِن دوره في التنمية ولم يأت فى بال الحكومات السابقة، إلا أنه وبمجرد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم، وضع يده على جميع الثغرات التي تعيق تقدم البلاد، ووجه الأنظار نحو تلك المحافظات، وعمل جاهدا على تنميتها، والعمل على إقامة مشروعات عملاقة بها.
لم يكن هذا التوجه قاصرا على الرئيس نفسه ولكن الحكومة سارت على نفس الخطى، وخاصة أن للصعيد مقومات سياحية ففيه تنتشر الآثار الفرعونية القديمة في مناطق متعددة بالصعيد، مثل أسوان وقنا وإسنا وإدفو وتل العمارنة، فضلا عن اعتدال درجات الحرارة في فصل الشتاء وقلة الأمطار.
وبناء على ذلك قام المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بجولة شملت عددا من محافظات الصعيد، هي قنا، سوهاج، أسيوط، والأقصر، بهدف متابعة معدلات سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، والتعرف من قرب على المشكلات التى تعُوق استكمال تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليلها، لتحقيق التنمية المستدامة التى تلبى متطلبات أبناء مصر فى الوجه القبلى.
وفى هذا الإطار، قال النائب جمال عباس عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إن محافظات الصعيد عانت خلال السنوات الماضية من عملية التهميش وعدم وضعها على خريطة التنمية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أولى اهتماما كبيرا بتلك المحافظات ووجه بضرورة تطويرها.
وتابع "عباس" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الحكومة وجهت أنظارها نحو تنمية الصعيد من خلال مشروعات الصرف الصحى والبنية التحتية بما يؤثر بشكل إيجابى على مستوى معيشة الفرد، مؤكدا أن محافظات الصعيد تمثل ثلثى مصر.
وأضاف النائب أن الدولة تتجه لبناء المناطق الصناعية والتي من شأنها توفير فرص عمل للمواطنين، مطالبا بضرورة تكرار زيارات المسؤولين لمحافظات الصعيد من أجل متابعة تنفيذ الخطة التى تم وضعها لتنمية الصعيد.
فيما قال النائب نور الدين عبد الرازق عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، إن توجه الدولة نحو الاهتمام بالصعيد خطوة جيدة لتحقيق التنمية، لافتا إلى أن زيارة رئيس الوزراء لعدد من المحافظات دليل على أن الوجه القبلى موقع اهتمام الحكومة.
وتابع عبدالرازق فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى لسوهاج، طالب نواب المحافظة بضرورة تنفيذ الإنجازات على أرض الواقع، فضلا عن العمل على ملفات الصحة والتعليم والصرف الصحي، والانتهاء منها بأقصى سرعة.
وطالب الشباب بالبحث عن فرص العمل المتاحة فى كافة القطاعات سواء أكانت حكومية أو خاصة، لافتا إلى أن هناك الكثير من الطلبات المقدمة إلى الحكومة بشأن التنمية وإقامة المشروعات الكبري، وتم التأكيد على ضرورة الإنتهاء منها فى مدته الزمنية.
وقال النائب صبري يوسف عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، إن التوجه نحو تنمية الصعيد، جاء بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة بناء مشروعات عملاقة ومدن صناعية.
وتابع "يوسف" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لعدد من محافظات الصعيد خلال تلك الفترة جاءت للوقوف على أهم احتياجات المواطنين، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات التى من شأنه توفير فرص عمل للشباب وخاصة أن مناطق الصعيد تعد طاردة للعمالة.
وأكد النائب أن المتابعات المستمرة من قبل رئيس الوزراء لمشروعات التنمية، تساهم فى سرعة تنفيذها.