7 طرق لتأمين صفحتك على الفيسبوك من السرقة والاختراق

أثار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلا حول العالم، اليوم الجمعة، بعد القيام بإغلاق جميع حسابات المستخدمين للتطبيق، ورغم أنه إجراء إجباري من الشركة، إلا أن الكثيرين ظنوا أن الموقع قد تعرض لاختراق الخصوصية.



و للمتخوفين من سرقة حساباتهم، أو غلقها دون الرجوع إليهم، عليهم اتباع بعض الخطوات لتأمين حسابهم الشخصي، حيث توجد أكثر من طريقة لتأمين الحساب الشخصي، واستخدام فيسبوك بأمان.



1- إنشاء كلمة مرور قوية:

يجب توخي الحذر من كتابة كلمة مرور يمكن اختراقها بسهولة، فمن الأفضل لمن يستخدمون حسابهم على أكثر من جهاز، اختيار كلمة مرور قوية مكونة من أحرف وأرقام، بشكل معقد، وأيضا تجنب الأسماء المعروفة والمشهورة، ويجب عادة المزج بين الحروف والأرقام التي يصعب التنبئ بها، وفقًا لـ".v3.co".



2- تأكيد رقم الهاتف المحمول:

طريقة أخرى لتأمين حساب الفيسبوك الخاص بك، من خلال ربطه برقم الهاتف المحمول، ويعتقد أن هذا يعزز الأمن بشكل قوي، فكل من يحاول سرقة الحساب يتوجب عليه كتابة الحروف التي يستخدمها صاحب الحساب في رسالة.



3- الموافقة على تسجيل الدخول:

ميزة الموافقة على تسجيل الدخول، والتي تضيف طبقة إضافية من الأمان عند تسجيل الدخول للحساب الشخصي على فيسبوك، وفي كل مرة يتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، يستقبل المستخدم رسالة لتأكيد الدخول.



4- ميزات أمان أخرى:

هناك بعض الميزات الأمنية الإضافية، مثل إدراج من ثلاثة إلى خمسة أشخاص كجهات اتصال موثوقة، عندما يتم حظر حسابك أو محاولة سرقته، أو عندما تنسى كلمة السر يمكنك الاستعانة بأحدهم.



5- حماية الصورة الشخصية:

تستخدم صورة الملف الشخصي كأداة أساسية لتحديد الهوية على مواقع التواصل الإجتماعي، ففي حالة إنشاء أي شخص حساب باسم مشابه يتم غلقه فورا، وفقًا لـ"economictimes".



6- اجعل أصدقائك أصحاب المصداقية:

تسجيل الدخول أو القرصنة غير المعروفة عليه، ستجعل الحساب يغلق تلقائيا، ولن تصل إليه إلا من خلال أصدقائك الذين اخترتهم للجوء إليهم في هذه الحالة.



7- تعرف على الأجهزة التي تستخدمها:

يجب تحديد الأجهزة التي تستخدم من خلالها حسابك الشخصي على موقع فيسبوك، ففي حالة الدخول عليه من جهاز غريب تصلك رسالة بذلك على الهاتف أو إشعار للتأكد من هوية المستخدم الحالي.