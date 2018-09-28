ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

7 طرق لتأمين صفحتك على الفيسبوك من السرقة والاختراق

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:08 م
فيسبوك
فيسبوك
أماني إبراهيم
أثار موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جدلا حول العالم، اليوم الجمعة، بعد القيام بإغلاق جميع حسابات المستخدمين للتطبيق، ورغم أنه إجراء إجباري من الشركة، إلا أن الكثيرين ظنوا أن الموقع قد تعرض لاختراق الخصوصية.

و للمتخوفين من سرقة حساباتهم، أو غلقها دون الرجوع إليهم، عليهم اتباع بعض الخطوات لتأمين حسابهم الشخصي، حيث توجد أكثر من طريقة لتأمين الحساب الشخصي، واستخدام فيسبوك بأمان.

1- إنشاء كلمة مرور قوية:
يجب توخي الحذر من كتابة كلمة مرور يمكن اختراقها بسهولة، فمن الأفضل لمن يستخدمون حسابهم على أكثر من جهاز، اختيار كلمة مرور قوية مكونة من أحرف وأرقام، بشكل معقد، وأيضا تجنب الأسماء المعروفة والمشهورة، ويجب عادة المزج بين الحروف والأرقام التي يصعب التنبئ بها، وفقًا لـ".v3.co".

2- تأكيد رقم الهاتف المحمول:
طريقة أخرى لتأمين حساب الفيسبوك الخاص بك، من خلال ربطه برقم الهاتف المحمول، ويعتقد أن هذا يعزز الأمن بشكل قوي، فكل من يحاول سرقة الحساب يتوجب عليه كتابة الحروف التي يستخدمها صاحب الحساب في رسالة.

3- الموافقة على تسجيل الدخول:
ميزة الموافقة على تسجيل الدخول، والتي تضيف طبقة إضافية من الأمان عند تسجيل الدخول للحساب الشخصي على فيسبوك، وفي كل مرة يتم إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، يستقبل المستخدم رسالة لتأكيد الدخول.

4- ميزات أمان أخرى:
هناك بعض الميزات الأمنية الإضافية، مثل إدراج من ثلاثة إلى خمسة أشخاص كجهات اتصال موثوقة، عندما يتم حظر حسابك أو محاولة سرقته، أو عندما تنسى كلمة السر يمكنك الاستعانة بأحدهم.

5- حماية الصورة الشخصية:
تستخدم صورة الملف الشخصي كأداة أساسية لتحديد الهوية على مواقع التواصل الإجتماعي، ففي حالة إنشاء أي شخص حساب باسم مشابه يتم غلقه فورا، وفقًا لـ"economictimes".

6- اجعل أصدقائك أصحاب المصداقية:
تسجيل الدخول أو القرصنة غير المعروفة عليه، ستجعل الحساب يغلق تلقائيا، ولن تصل إليه إلا من خلال أصدقائك الذين اخترتهم للجوء إليهم في هذه الحالة.

7- تعرف على الأجهزة التي تستخدمها:
يجب تحديد الأجهزة التي تستخدم من خلالها حسابك الشخصي على موقع فيسبوك، ففي حالة الدخول عليه من جهاز غريب تصلك رسالة بذلك على الهاتف أو إشعار للتأكد من هوية المستخدم الحالي.

ترشيحاتنا

زكريا ناصف يدلي بصوته في الجمعية العمومية للأهلي .. صور

مراقبون عن زيارة بن سلمان للكويت: نقطة انطلاق جديدة للعلاقات

إقبال كثيف وزحام في خيمة التصويت على لائحة الأهلي .. فيديو

أحفاد عبد الناصر يحيون الذكرى 48 لوفاته .. صور

طعن مصري في الكويت بسبب السجائر

مصدر أمني عراقي ينفي سقوط قذائف قرب القنصلية الأمريكية

شاهد.. لحظة اغتيال تارة فارس.. والشرطة العراقية تحقق في الواقعة

محمد سعيد ينضم للجهاز الفني بنادي النجوم

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية

6 اغتيالات غامضة بالعراق آخرهم تارة فارس.. صور

السيسي يزور روسيا قريبا .. وجولة لـ بوتين بالشرق الأوسط

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

أحفاد عبد الناصر يحيون الذكرى 48 لوفاته .. صور

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

ارجع يا زمان.. سعاد وشادية وزبيدة على أغلفة مجلة بالألوان.. صور

وزيرة الصحة تلقي كلمة المجموعة 77 والصين حول السل نيابة عن السيسي.. صور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟