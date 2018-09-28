الكاف يحذر الأهلي وجماهيره قبل لقاء وفاق سطيف

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، أنه تم توجيه إرسال تحذير شديد اللهجة الى النادى الأهلى بشأن عدم تكرار السباب من قبل جماهير المارد الأحمر فى مباراته أمام وفاق سطيف المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على ملعب استاد السلام فى دورى أبطال أفريقيا.



وأفاد المصدر ذاته بأنه حال تكرار السباب من قبل جماهير القلعة الحمراء في مباراة وفاق سطيف سيتم حرمان المشجعين 4 مباريات على أن يتم تفعيل العقوبة وترحيلها بعد مباراة نهائى دورى الأبطال الإفريقي، على أن يتم تطبيقها خلال التصفيات المقبلة للبطولة الإفريقية.



ولفت إلى أن العقوبات التى تم اتخاذها مؤخرا صدرت ضد الأهلى مع إيقاف التنفيذ على أن يتم تفعيلها فى حالة صدور شغب وسباب خلال مباراة النادى الأحمر فى الدور قبل النهائى والنهائى بدوري الأبطال الأفريقي.



وشدد على أن الكاف لن يستطيع تطبيق عقوبة حرمان الجماهير للنادى الأهلى فى حال صدور أى سباب من جانبه فى مباراتى قبل النهائى والنهائى للبطولة الإفريقية نظرا للوائح الصارمة التى يتبعها الاتحاد الإفريقي بضرورة حضور المشجعين فى تلك الأدوار.