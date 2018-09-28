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فن

وائل جسار يتألق في حفل اللاجون بالاسكندرية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:48 م
صدى البلد
سمر سعد
أعرب وائل جسار، عن سعادته البالغة لإحيائه حفل اللاجون في الأسكندرية، عروس البحر الأبيض المتوسط، أمس الخميس.

قال وائل جسار إنه كان مشتاقا للغناء أمام الجمهور الاسكندراني، الذي تفاعل مع اغنياته، وقال جسار: "جمهور الإسكندرية ذواق".

وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجماهير التى تفاعلت مع أغاني وائل جسار «غريبة الناس، بتوحشيني، جبال، سنين الذكريات، مشيت خلاص، خيالات، بتسأليني، مليون أحبك، جرح الماضي».

وحضر الحفل عدد كبير من الشخصيات القيادية والفنية والعامة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه.

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