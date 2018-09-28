سياحة المؤتمرات تنعش مدينة شرم الشيخ.. منتدى شباب العالم والمؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي ومدارس ذوى الاحتياجات بالوطن العربي.. الأبرز

سياحة المؤتمرات تنعش مدينة شرم الشيخ

4 مؤتمرات كبرى خلال العام الجارى

افتتاح قاعة المؤتمرات العملاقة الجديدة فى منتدى الشباب القادم



تشهد مدينة شرم الشيخ خلال نهاية العام الجارى العديد من المؤتمرات الكبرى والتي تسهم في إنعاش مدينة شرم الشيخ سياحيا والتى من أبرزها منتدى شباب العالم والمؤتمر الدولي للتنوع البيولوجي والبيئي والذي تشارك به العديد من دول العالم بالإضافة إلى المؤتمر التعليمي لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والفكرية بالوطن العربي علاوة على ملتقى الأديان بمدينة سانت كاترين، حيث يعقد مؤتمر الكوميسا للدول الأفريقية فى شهر ديسمبر.



ومن المقرر عقد مؤتمر المدارس الفكرية وذوى الاحتياجات الخاصة بداية من الأول وحتى 5 اكتوبر المقبل بمشاركة 5 دول عربية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وعقد مؤتمر التنوع البيولوجي والبيئي برعاية رئاسة الجمهورية من 13 الى 21 اكتوبر المقبل والذى يعقد لاول مرة بمصر والذى تعد له وزارة البيئة منذ اكثر من عام وكذلك عقد منتدى شباب العالم من 1 الى 4 نوفمبر القادم.



تنعش سياحة المؤتمرات حركة السياحة الوافدة لجنوب سيناء وخاصة بعد انتهاء موسم السياحة الداخلية والعربية بعد بدء الدراسة وقدوم السوق الروسي او الإنجليزي لمدينة شرم الشيخ.



قال احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ ان سياحة المؤتمرات تساهم لحد كبير فى تعويض ضعف الاشغالات السياحة وتنعش الحركة السياحة وخاصة مع قدوم وفود دولية للمشاركة فى المؤتمرات، قاعات المؤتمرات بفنادق شرم الشيخ تناسب المؤتمرات الكبرى منذ عقد مؤتمر السلام فى مارس 1996 فى عهد الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك وبدأت المنتجعات السياحية بشرم الشيخ تشيد قاعات مؤتمرات كبرى وكان اولها ما قامه به رجل الاعمال حسين سالم بأنشاء قاعة المؤتمرات الكبرى فى منتجع جولى فيل حيث تم تصميم صالة عندما اعلن مبارك عن مؤتمر السلام فى سنة 1996 بدون ترتيب له وتم تصميم قاعة فى فندق موفنبيك نعمة بحضور رؤساء وزعماء العالم.



وقد أصبحت افضل قاعات موجودة فى شرم الشيخ قاعة المؤتمرات الكبرى وفنادق ريكسوس وسافوى والفور سيزون وهيات ريجنسي واصبح كل فندق يمتلك قاعة كبرى.



واعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء انه سوف يتم افتتاح قاعة مؤتمرات كبرى جديدة تسع 5 الاف شخص خلال منتدى الشباب الدولى القادم والمتصلة بنفق مع قاعة المؤتمرات الكبرى بمنتجع جولى فيل.



واضاف فودة ان خلال الشهرين القادمين تستعد جنوب سيناء لاستضافة مؤتمرات دولية هامة من بينها مؤتمر التنوع البيولوجي والبيئي ومنتدى شباب العالم قائلا :" اننا نصارع الزمن للاستعداد لتلك المؤتمر بإعادة تخطيط وتجميل المدينة" مشيرا الى انه سوف تظهر مدينة شرم الشيخ اجمل مما كانت عليه خلال منتدى الشباب السابق لتكون اجمل مدينة في العالم تبهر كل من يراها.



واكد فودة انه سوف يتم تجميل وتطوير الحديقة الدولية التي بجوار ايقونة السلام بالزهور والورود علاوة على تطوير حديقة السلام والنباتات عن طريق وزارة البيئة.



