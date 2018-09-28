19 جامعة مصرية تدخل العالمية.. والأقاليم تتفوق على القاهرة

اقتنصت الجامعات المصرية 19 مقعدا من بين أفضل 1200 جامعة بالعالم في تصنيف "Times Higher Education" البريطاني لعام 2019، لأول مرة، حيث أدرجت 9 جامعات مصرية فقط بالتصنيف السابق، و8 جامعات في التصنيف لعام 2017، و3 جامعات في تصنيف 2016.



19 جامعة مصرية ضمن قائمة الأفضل عالميا



جاء ترتيب الجامعات المصرية الـ19 ضمن أفضل 1200 جامعة بالعالم، على التوالي، الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس، والإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا، وعين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق.



ارتفاع أعداد الجامعات المصرية العالمية من 3 إلى 19 في 3 سنوات



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن هذا النجاح للجامعات المصرية فى التصنيف الدولي، يرجع إلى إصرار منظومة التعليم الجامعى فى مصر على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية فى التصنيف الدولي للجامعات، والتقدم الملحوظ على مستوى تنفيذ خطة التعليم العالى والبحث العلمى ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.



وأشار عبد الغفار، إلى الجهود المتميزة التي بذلتها الجامعات المصرية بالتعاون مع لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولي" التى شكلتها الوزارة، لتقديم الدعم للجامعات فى هذا الملف المهم، مؤكدًا أن اللجنة نظمت أكثر من 20 ورشة عمل، بمشاركة ممثلي الجامعات والمراكز البحثية، وخبراء من مختلف دول العالم، وتنامي دور أساتذة الجامعات فى النشر الدولي للبحوث فى كبرى المجلات العلمية.



5 جامعات إقليمية تتفوق على القاهرة



استطاعت 5 جامعات إقليمية، هي، بنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس، أن تحقق تقدما في تصنيف أفضل الجامعات عالميا، على جامعة القاهرة، وعين شمس، حيث احتلت الجامعات الخمسة المرتبة ما بين ٦٠١ – ٨٠٠، بينما جاءت جامعة القاهرة في المرتبة ٨٠١ – ١٠٠٠، أما جامعة عين شمس فجاءت في المرتبة من ١٠٠١-١٢٠٠.





5 مؤشرات لاختيار الجامعات ضمن الأفضل عالميا



يعتمد تصنيف «Time Higher Education» على خمسة مؤشرات رئيسية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).