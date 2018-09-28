اسم برنامج مها أحمد تاتو على ذراعها

شاركت الفنانة مها أحمد، صورة جددية لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيه التاتو الجديد الذي وضعته على ذراعها اليمنى، وكتبت عليه اسم «الست هانم».



ولفت أنظار متابعي مها أحمد اسم «الست هانم» الذي وضعته على ذراعها اليمنى، لاسيما وأنه نفس اسم برنامجها الذي يتم عرضه عبر شاشة التليفزيون المصري.



يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة مها أحمد كان مسلسل "رسايل" الذي لعبت بطولته الفنانة مي عز الدين، وتم عرضه خلال التليفزيون المصري.