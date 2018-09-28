ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

اسم برنامج مها أحمد تاتو على ذراعها

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
سعيد فراج
شاركت الفنانة مها أحمد، صورة جددية لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت فيه التاتو الجديد الذي وضعته على ذراعها اليمنى، وكتبت عليه اسم «الست هانم».

ولفت أنظار متابعي مها أحمد اسم «الست هانم» الذي وضعته على ذراعها اليمنى، لاسيما وأنه نفس اسم برنامجها الذي يتم عرضه عبر شاشة التليفزيون المصري.

يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة مها أحمد كان مسلسل "رسايل" الذي لعبت بطولته الفنانة مي عز الدين، وتم عرضه خلال التليفزيون المصري.
اسم برنامج مها أحمد تاتو على ذراعها

ترشيحاتنا

حسام غالي يتعرض لموقف محرج أثناء التصويت على لائحة الأهلي.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

هاشتاج #الخطيب يتصدر تويتر

باجنيد يكشف سبب تأسيس الأهلي وسر اختيار اللون الأحمر.. فيديو

اتهام لبلبة بتقليد هذه الفنانة.. صور

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

خطيب الحرم المكي يكشف عن سببين لتراكم الديون على الفرد.. فيديو

شاهد .. أول فيديو مسرب لهاتف لينوفو القابل للطي

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

وصول سيارة بث مباراة القادسية والزمالك

الكاف يحذر الأهلي وجماهيره قبل لقاء وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟