العثور على جثة طالب بكلية الهندسة في نيل دمياط

عثر الأهالي على جثة طافية فى النيل أمام محطة مياه الشرب في المنطقة الواقعة بين مدينتي السرو الزرقا بدمياط.



وتحركت قوة من مركز شرطة الزرقا بقيادة العميد إيهاب خيري وتم انتشال الجثة عن طريق رجال الحماية المدنية.



وتبين أن الجثة لشاب يدعي أحمد ممدوح جمال الدين 23 سنة طالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأكدت التحريات أن الشاب كان يعاني من حالة نفسية واعتذر عن دخول الامتحان واستكمال دراسته منذ عامين.