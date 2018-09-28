مبروك لقلبي لـ كارول سماحة تتخطى أكثر من ربع مليون مشاهدة

تخطت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حاجز الربع مليون مشاهدة بأحدث كليباتها «مبروك لقلبي»، إذ وصلت مشاهدات الكليب إلى 378 ألف مشاهدة بعد 4 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وظهرت كارول في الكليب بلوك شعر قصير، حيث يبدأ الكليب بمشهد لكارول داخل المستشفى تعاني من مشاكل نفسية وصحية بسبب حبيبها الذي يعذبها.



وبالتزامن مع طرح الكليب، كتبت "كارول" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عندما يصبح الحب ألمًا ومعاناة فقط.. دوسي على قلبك وانتصري على وجعك.. فغاية الحب هي السعادة وليس تدمير الذات".



وأضافت: "هذه هي رسالتي في أغنيتي المصورة الجديدة".