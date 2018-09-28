ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مبروك لقلبي لـ كارول سماحة تتخطى أكثر من ربع مليون مشاهدة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:09 م
صدى البلد
سعيد فراج
تخطت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حاجز الربع مليون مشاهدة بأحدث كليباتها «مبروك لقلبي»، إذ وصلت مشاهدات الكليب إلى 378 ألف مشاهدة بعد 4 أيام من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وظهرت كارول في الكليب بلوك شعر قصير، حيث يبدأ الكليب بمشهد لكارول داخل المستشفى تعاني من مشاكل نفسية وصحية بسبب حبيبها الذي يعذبها.

وبالتزامن مع طرح الكليب، كتبت "كارول" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "عندما يصبح الحب ألمًا ومعاناة فقط.. دوسي على قلبك وانتصري على وجعك.. فغاية الحب هي السعادة وليس تدمير الذات".

وأضافت: "هذه هي رسالتي في أغنيتي المصورة الجديدة".

ترشيحاتنا

أمريكا ترد على ادعاءات إسرائيل بامتلاك طهران مخزنا نوويا سريا

هاشتاج #الخطيب يتصدر تويتر

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

إسرائيل تكشف عن موعد نقل منظومة أس-300 إلى سوريا

قناة عراقية تكشف سبب اغتيال تارة فارس.. فيديو

في ذكرى وفاته.. موقف لن ينساه الأكراد لعبد الناصر جعلهم يتغنون باسمه على مر الزمان

إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

اسم برنامج مها أحمد تاتو على ذراعها

إغلاق جسرين رئيسيين في الدنمارك لمطاردة عصابة خطيرة

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي بالجزيرة لمتابعة سير عمومية النادي .. فيديو

لأول مرة.. هذه الدولة توقف إسرائيل عند حدها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

سقوط طائرة ركاب في المحيط الهادي.. ونجاة ركابها بأعجوبة ..فيديو وصور

فيديو

سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو
محمود عطية: القانون الجديد سيطر على جرائم إلكترونية تمس الأمن القومي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟