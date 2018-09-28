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أخبار العالم

أمواج بارتفاع مترين تجتاح ساحلا في إندونيسيا.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 04:51 م
موجات عالية في إندونيسيا
موجات عالية في إندونيسيا
أحمد محرم
نقلت وكالة سبوتنيك عن مسئولين محليين إندونيسيين أن أمواج مد بحري بارتفاع مترين تجتاح بالو في إندونيسيا بعد وقوع زلزال مشيرين إلى أن المياه انحسرت ولا أنباء عن وفيات.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا ضرب جزيرة سولاويسي، لكن لم يصدر أي إنذار من أمواج مد "تسونامي".

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة ووقع على عمق 18 كيلومترا تقريبا.

​وتقع إندونيسيا في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادي وتكثر فيها الزلازل. وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.

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