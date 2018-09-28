أمواج بارتفاع مترين تجتاح ساحلا في إندونيسيا.. فيديو

Breaking: Tsunami hits Palu, Indonesia after massive 7.7 earthquake. Major damage is being reported. pic.twitter.com/nRvge2mKy2 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) September 28, 2018

نقلت وكالة سبوتنيك عن مسئولين محليين إندونيسيين أن أمواج مد بحري بارتفاع مترين تجتاح بالو في إندونيسيا بعد وقوع زلزال مشيرين إلى أن المياه انحسرت ولا أنباء عن وفيات.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء إن زلزالا ضرب جزيرة سولاويسي، لكن لم يصدر أي إنذار من أمواج مد "تسونامي".وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة ووقع على عمق 18 كيلومترا تقريبا.​وتقع إندونيسيا في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادي وتكثر فيها الزلازل. وفي عام 2004 لقي 226 ألف شخص حتفهم، منهم أكثر من 120 ألفا في إندونيسيا وحدها، بسبب أمواج مد عاتية اجتاحت 13 دولة بعد زلزال كبير.