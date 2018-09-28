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منوعات

قصة أول امرأة حاولت الصعود للقمر.. لا زال حلمها مستمرا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:36 م
صورة لرائدة فضاء
صورة لرائدة فضاء - أرشيفية
محمد علي
لا تزال "والي فونك" التي تبلغ من العمر ثمانين عامًا تقريبًا لديها طموحات للذهاب إلى الفضاء، حيث كانت واحدة من بين 13 مرشحة لتكون أول امرأة تسافر الفضاء في عام 1961.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن إلغاء فكرة سفر أول رائدة فضاء، بدأت ببرقية مصيرية في سبتمبر 1961، تم إرسالها إلى 13 مرشحة، حيث أعلن فيها سحب التمويل من برنامج إرسال أول رائدة فضاء، كان يموله القطاع الخاص.

وأصيبت المرشحات الثلاث عشر بصدمة كبرى وخيبة أمل، بعدما حضرن أنفسهن لتكن واحدة منهن رائدة فضاء، خاصة بعدما اجتزن جميع الاختبارات الجسدية والنفسية الصارمة.

وكانت ماري والاس فونك الشهيرة "والي فونك"، واحدة من تلك النساء المرشحات للسفر إلى الفضاء، وهي من مواليد عام 1939، وابنة رجل وامرأة كانا يديران متجرًا في تاوس، نيو مكسيكو.

وكشفت فونك عن تجربتها في كتابٍ جديد من تأليف كاتبة صحفية هي سو نيلسون المراسلة في شبكة بي بي سي العلمية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "فونك" لا زالت تسعى إلى السفر للفضاء بعد مرور ستين 60 عامًا على التجربة التي لم تتم، وبعدما وصلت فونك إلى عمر 80 عامًا.

وشاركت فونك في كل التدريبات الشاقة وخاضتها باقتدار، وترى إن الأرض ضيقة للغاية بالنسبة للفضاء والكون الواسع.

وهي تملك تذكرة للفضاء تعود لسنوات قريبة في عام 2010، ودفعت 20 ألف دولار لرحلة على متن سفينة الفضاء فيرجن جالاكتيك التابعة لريتشارد برانسون، لكن الأخبار السيئة هي أن رحلات فضاء فيرجين جالاكتيك، لا تزال قيد الاختبار.

وحتى الآن، صعدت 61 امرأة إلى الفضاء، وأصبحت اختبارات رائدات الفضاء أقل صعوبة في تنظيمها مقارنة بالماضي.

ولكن لكي تكون رائد فضاء اليوم عليك أن تكون مؤهلًا بشكل كبير، فرائد الفضاء المعاصر هو حاصل على درجة علمية في العلوم الفلكية ودرجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية، ويجب أن يكون طيارا وسباحا مؤهلا، ويتحدث بالفعل خمس لغات، وعلى درجة كبيرة من الإلتزام الأخلاقي والمعرفة الثقافية.
قصة أول امرأة حاولت الصعود للقمر.. لا زال حلمها مستمرا
قصة أول امرأة حاولت الصعود للقمر.. لا زال حلمها مستمرا
قصة أول امرأة حاولت الصعود للقمر.. لا زال حلمها مستمرا
قصة أول امرأة حاولت الصعود للقمر.. لا زال حلمها مستمرا

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