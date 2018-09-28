مصادرة 5 أطنان سلع تموينية وغذائية ومجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية اليوم من مصادرة 5 أطنان سلع تموينية وغذائية مدعمة ومجهولة المصدر فى حملة تموينية لإحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون على مستوي المحافظة.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بتمكن ضباط مباحث التموين وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط "متولى م م ال "58 سنة صاحب محل مقررات تموينية بقرية سمتاى بمركز قطور مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 1.200 كجم سكر - 284 كجم زيت تموينى – 40 كجم سكر – 9 كجم جبن ) فى المحضر 1045 جنح أ د ط مركز قطور.



وتم ضبط "السيده ال ال "37 سنة صاحبة محل بقالة بشارع كفر عصام بمركز طنطا مقيمة بمنطقة قحافة ثان طنطا وبحوزتها (93) كجم زيت طعام وطحينة غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 1063 جنح أ د ط مركز طنطا.



كما تم ضبط " امير م م ك "31 سنة صاحب محل مواد غذائية بشارع بن الفارض أول طنطا مقيم بشارع الصواف بدائرة القسم وبحوزته ( 201 ) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 28720 جنح قسم أول طنطا.



و ضبط" مجاهد ع ال م "63 سنة صاحب محل مواد غذائية بشارع بن الفارض أول طنطا مقيم بشارع السيد على بدائرة القسم وبحوزته ( 26 ) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر 28721 جنح قسم أول طنطا .



وضبط " جمال م ع ال "31 سنه صاحب محل مواد غذائية بشارع الجلاء بثان طنطا مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 50 ) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 1382 جنح أ د ط ثان طنطا .و " كمال ع ال ب "79 سنة صاحب محل بقاله ببندر كفر الزيات مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 60 ) عبوة مواد غذائية غير مدون عليها السعر فى المحضر رقم 30534 جنح مركز كفرالزيات .



كما تم ضبط " حسين ش ح غ "صاحب مخبز بلدى بمنطقة سوق الجمله أول طنطا مقيم بذات الناحية .. لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار (15.6) جرام فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 4 أحوال الإدارة وضبط " زينهم ح د "66 سنة صاحب محل بقالة بقرية حصه شبشير بمركز طنطا مقيم بذات الناحية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمى فى المحضر رقم 1060 جنح أ د ط مركز طنطا.



وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.