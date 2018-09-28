المالية: دعوة 20 شركة لمناقصة ميكنة منظومة الضرائب

قال خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إنه تم الإعلان عن المناقصة التي تقوم بأعمال الميكنة داخل دورة العمل الخاصة بمصلحة الضرائبية منذ ثلاثة أسابيع، التي طرحها الدكتور محمد معيط وزير المالية، وتم دعوة أكثر من 20 شركة عالمية، من بينها 13 شركة مؤهلة وجادة للتمام منظومة ميكنة الضرائب.



وأوضح ناصف خلال لقاء تليفزيوني مذاع علي فضائية أكسترا نيوز، أنه سيتم تقديم العروض من الشركات يوم 8 أكتوبر، بعد أن أقدم 7 شركات قاموا علي شراء كراسة الشروط، مضيفا أن هناك جلسة اليوم للرد علي استفسارات الشركات وتليها جلسة الِأسبوع المقبل.



وأشار مساعد وزير المالية، إلي أن هناك فترة تقيم تصل لخمس أسابيع بالإضافة لفترة تعاقد ومفاوضات، والذي سوف ينتهي في شهر ديسمبر المقبل، ليبدأ التفعيل في أول يناير 2019.