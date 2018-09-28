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رياضة

باجنيد يكشف سبب تأسيس الأهلي وسر اختيار اللون الأحمر.. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:07 م
صدى البلد
كشف الدكتور محمود باجنيد أمين صندوق النادي الأهلي السابق وعضو لجنة الحكماء عن السبب الحقيقي وراء اسم النادي ولون الفانلة الحمراء.

وحرص باجنيد على المشاركة في التصويت على لائحة النظام الأساسي بالمقر الرئيسي في الجزيرة اليوم.

وقال باجنيد في تصريحات لقناة الأهلي إن الأهلي قامة كبيرة ويجب أن يعرف الجميع لماذا تأسس وسبب اللون الأحمر لفرقه الرياضية.

وأضاف أن الأهلي تأسس من أجل أن يلعب المصريون فقط الرياضة ..أي كان للمصريين دون غيرهم ، بينما اختير اللون الأحمر بسبب أنه لون علم مصر لذلك حين نقول للاعبينا العبوا من أجل الفانلة فهو معناه أن يلعبوا لمصر ، وتابع:« الأهلي هو مصر ..نادي الوطنيه».

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