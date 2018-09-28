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مخرج فيلم 1982 الفائز بالمركز الأول في مهرجان الجونة يكشف قصته

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:34 م
صدى البلد
أسامة علي
قال المخرج اللبنانى وليد مؤنس مخرج مشروع فيلم 1982 الفائز بالمركز الأول فى جائزة دعم مهرجان الجونة السينمائي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، إن القيمة المالية التى فاز بها الفيلم ستساعده على إنهائه خلال فبراير المقبل.

وأضاف "مؤنس" خلال حواره مع فضائية "اكسترا نيوز"، أن قصة فيلم "1982" تدور فى إطار إنساني ويوجه رسالة أن "الحياة" أكبر من كل شيء حيث تنشأ قصة حب بين ولد وفتاة فى وقت الحرب على لبنان ولكن قصة الحب بين الولد والفتاة تستمر بالرغم من تأثير الحرب على قصة الحب.

جدير بالذكر أن المهرجان تم افتتاحه يوم الخميس الماضي الموافق 20 سبتمبر، ومن المقرر إقامة حفل الختام اليوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر.

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