انتقادات لديفيد بيكهام بعد إخلاء سبيله بسبب السرعة الزائدة

انتقدت إحدى المؤسسات الخيرية، لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام، بسبب إخلاء سبيله في المحكمة أمس الخميس، على الرغم من أنه تم القبض عليه وهو يقود بسرعة تقترب من 20 ميل في الساعة، متجاوزا بذلك الحد الأقصى للسرعة.



ونجح محاميه نيك فريمان، في جعل المحاكمة بدون حضور بيكهام (43 عاما)، ووصفت برايك وهي مؤسسة وطنية للسلامة على الطرق والمساعدة في النقل المستدام بأنه "مخيب للآمال بشكل كبير..فهو قدوة للبعض ويستحق العقاب"، وفقًا لـ"daily mail".



وكان اتهم بيكهام الذي لم يمثل أمام المحكمة بتخطيه السرعة المحددة خلال قيادة السيارة، في بادينتجون بعد وقت قصير من الخامسة والنصف مساءا، على الطريق السريع في 23 يناير السابق.



واستمعت محكمة الصلاح في ويمبلدون إلى الأدلة التي قدمها المحامي، بأن السيارة مستأجرة من ولاية بنتلي، وطلب المحامي بإرسال إشعار بالمقاضاة إلى الشركة المصنعة بدلًا من بيكهام.