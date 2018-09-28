مباحث بلقاس تكشف لغز اختفاء طفل

تمكنت مباحث بلقاس بمحافظة الدقهلية اليوم من كشف لغز اختفاء طفل من قرية " وزير" التابعه لمركز بلقاس وادعاء أسرته اختطافه واتهام حما شقيق الزوج بخطفه.



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من عادل ط. 47 عاما باختطاف نجله "سيف" 5 أعوام وذلك أثناء خروجه مع شقيقته بوسي 10 أعوام واتهم "عيد ز. 45 عاما " كهربائى حما شقيقه وأيدت والدة الطفل ساميه ع. 30 سنة الواقعة.



بتشكيل فريق بحث تحت إشراف العقيد خالد القاضي، رئيس فرع غرب الدقهلية، والرائد احمد فتحى صالح، وكيل الفرع، والرائد يوسف صبري رئيس مباحث مركز بلقاس لكشف لغز اختفاء الطفل وبسؤال الطفلة بوسي اكدت أنها ذهبت وشقيقها " سيف 5 سنوات" للإلقاء القمامة وطلبت منه الانتظار علي جانب الطريق وهي تعبر الطريق وتلقي ما معها وعادت فلم تجد شقيقها فقد خطفه توك توك وهرب.



فيما عثر الأهالي في اليوم الثاني على الطفل" سيف" المختفي في قرية" البداهوه" والتي يقيم فيها المتهم وتبعد عدة كليو مترات عن قرية "وزير" وردد الطفل نفس الرواية التي قالتها شقيقته من اختطافه ووضعه داخل شقة.



بإعادة استجواب الزوجين والطفلين اعترف الطفل أنه كان في شقة خاله يحيي واعتراف الطفل بقيام الأب بالاتفاق مع كل من "يحيي ورشا" أشقاء زوجته بإخفاء الطفل لديهم لخلافات على الميراث مع حما شقيق الزوج، واتهامه بخطف الطفل.



بتقنين الإجراءات تمكنت مباحث بلقاس من إلقاء القبض على الزوجين وشقيقي الزوجة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7255 إداري مركز بلقاس لسنة 2018 وبعرضهما على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.