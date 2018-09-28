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منوعات

مقتل رئيس شركة كبرى في إطلاق نار بوسط الطريق في أمريكا..صور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:28 م
مدير الشركة القتيل
مدير الشركة القتيل وزوجته في إحدى المناسبات
محمد علي
تعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة Pinnacle Airlines في ولاية تينيسي الأمريكية، لإطلاق النار وهو الأمر الذي صدم الكثيرين.

وتقول السلطات ان فيليب ترينيري (64 عاما) الذي كان ايضا المدير التنفيذي لغرفة ممفيس الكبرى قتل في إطلاق نار وقع مساء الخميس.

ووقع إطلاق النار في شارع ساوث فرونت في وسط مدينة ممفيس.

ووصفت الشرطة المشتبه به بأنه رجل أسود يرتدي قميصا أزرق وكان يقود سيارة بيضاء، لكن لايزال التحقيق مستمرا.

وأكد عمدة ممفيس جيم ستريكلاند وفاة تريناري، وأكد أن فرقا شرطية كاملة تبحث عن الجاني، الذي يظهر إنه قتل الضحية بدافع السرقة.

وقال العمدة: "مثل العديد منكم، أنا مصدوم من خسارة تريناري، القائد في مجتمعنا".
مقتل رئيس شركة كبرى في إطلاق نار بوسط الطريق في أمريكا..صور
مقتل رئيس شركة كبرى في إطلاق نار بوسط الطريق في أمريكا..صور
مقتل رئيس شركة كبرى في إطلاق نار بوسط الطريق في أمريكا..صور
مقتل رئيس شركة كبرى في إطلاق نار بوسط الطريق في أمريكا..صور

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