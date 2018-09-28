خطيب المسجد النبوي يحذر: ذبح البهائم بهذه النية يعرضك إلى لعنة الله

قال الشيخ عبدالباري الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن النحر والذبح لله- تعالى- من أَجَلّ العبادات وأشرفها، ولذلك قرنه الله- تعالى- بالصلاة، في قوله: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ».



وأوضح « الثبيتي » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي في المدينة المنورة، أن هذه عبادة لها غايات ومقاصد شرعت في كل شريعة: "لمحبة الله لها ، ولكثرة نفعها ، ولأن الذبح لوجه الله من أصول الإيمان، ومشهد من مشاهد التوحيد، وهو قربان لا يجوز في الإسلام تقديمه إلا لله رب العالمين".



وأضاف أن من الشرك تقديم القرابين وذبح الذبائح لغير الله- تعالى-، مستشهدًا بما رواه مسلم، أن علي- رضي الله عنه - قال: حَدّثَنِي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بأَرْبَعٍ كَلِمَاتٍ: «لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى مُحْدِثًا، ولعن الله من غير منار الأرض» .

