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رياضة

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
عبدالله هشام
شهد فرع النادي الأهلي بالجزيرة مشاركة أعضائه في الجمعية العمومية غير العادية، للتصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي التي تم تجهيزها بواسطة فقهاء القانون وخبراء في جميع المجالات.

وفتحت أبواب النادي والصناديق في تمام الساعة التاسعة صباحا؛ لتعلن بدء عملية التصويت في يوم سماه الجميع بـ"مهرجان كبير" لأعضاء النادي لاختيار دستورهم.

ويرصد لكم "صدى البلد" 5 مشاهد تعد الأبرز في يوم التصويت قبل انتهائه بساعتين، كالتالي:

- البداية كانت بطوابير الأعضاء قبل فتح النادي الصناديق للإدلاء بأصواتهم، إلا أنهم كانوا يرون أن هذا بمثابة عرس للنادي يجب أن يكون الجميع حاضرا فيه.

- سقوط منديل من الخطيب "بيبو" ما جعله يتذكر معه الأيام السعيدة مع كرة القدم، وأخذ يركله مثل الكرة "تنطيط" بقدمه، حتى التقطه بيده وسط سعادة غامرة من الأعضاء، وأثار موجة من السعادة على رواد موقع التواصل الاجتماعي.

- وفي موقف غريب ومضحك، نسي كابتن النادي الأهلي السابق حسام غالي، كارنيه النادي الخاص به في المنزل؛ مما عطله قليلا عن الإدلاء بصوته، لكن المستشار تساهل معه، واتصل غالي بزوجته لمعرفة رقم الكارنيه ليعرف اللجنة الخاصة به.

- تصدر هاشتاج الخطيب على "تويتر" منذ بداية يوم التصويت على مشروع اللائحة الجديدة ومازال حتى الآن.

- حسن حمدي الرئيس السابق ومحمد فضل وغيرهم من النجوم وكبار النادي الأهلي حرصوا على التصويت للنظام الجديد للائحة الأساسية للنادي الأهلي.

يذكر أن باب التصويت على لائحة النظام الأساسي بالنادي بدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة ويستمر حتى السابعة مساء.
قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور
قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور
قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور
قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور
قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

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