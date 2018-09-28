لجنة الفتوى توضح حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بنصف الساعة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح أن صلاة النوافل عامة قرب أذان المغرب مكروهة، منوهة بأن هناك بعض نوافل الصلاة لا يُكره أداؤها في هذا الوقت.



وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة تحية المسجد قبل أذان المغرب بنصف ساعة؟»، أن صلاة النافلة غير ذات السبب قبيل المغرب مكروهة لحديث عُقبةَ بن عامرٍ، قال: «ثلاثُ ساعاتِ كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصليَ فيهن، أو نقبُرَ فيهن موتانا: حين تطلعُ الشمسُ بازغَةَ حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تَميلَ، وحين تَضَيَّفُ الشمسُ للغُروب حتى تغربَ » سنن أبي داود (5/ 102).



وتابع: أما صلاة الفريضة أو النافلة ذات السبب كتحية المسجد أو سنة الوضوء فلا يكره فعلها على الراجح في هذا الوقت ، وهذا ما يقتضيه الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا الباب.

