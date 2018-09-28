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حوادث

ضبط مخالفات مرورية وتحصيل غرامات فورية بشوارع الغربية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:27 م
حملات مرورية
حملات مرورية
أحمد على
ضبطت مباحث المرور بالغربية اليوم 1043 مخالفة مرورية وتحصيل 81550 جنيها غرامات فورية بشوارع طنطا والمحلة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد ماجد ناشد مدير مباحث المرور يفيد بنتائج الحملات المرورية يفيد بتحرير ( 40 ) سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير و( 31 ) دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و( 364 ) مخالفة على نموذج 125 و( 172 ) انتظارا خاطئا  و( 4 ) سيارات لتجاوز خط السير وتم التصالح الحالات التى تم فيها التصالح ( 1074 ) حالة مقابل تحصيل مبلغ ( 81550 جنيها ) وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

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