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حوادث

أمن الغربية يحرر 36 بلاغا حرائق ووقاية من المفرقعات

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:51 م
بلاغات حرائق - أرشيفية
بلاغات حرائق - أرشيفية
أحمد على
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من تحرير 36 بلاغ حرائق ووقاية من المفرقعات لتأمين أرواح وحياة المواطنين على مستوى المحافظة.

وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من حكمدار مديرية الأمن يفيد بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال جهود إدارة الحماية المدنية حرر 15 بلاغ حريق متنوع و18 مخالفات تنفيذ اشتراطات أمن الحريق و2 بلاغ مفرقعات (سياره متروكه) وبلاغ انقاذ برى ( انهيار بلكون ).

وحررت المحاضر وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار اليها .

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