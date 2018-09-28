ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب المسجد النبوي يوضح كيف نعيش الحياة لله تعالى .. فيديو

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 05:35 م
المسجد النبوي
المسجد النبوي
أمل فوزي
قال الشيخ عبدالباري الثبيتي، إمام وخطيب المسجد النبوي، إننا إذا عشنا الحياة لله تعالى، ووفق ما يرضيه ، وأحببنا ما يحب وأبغضنا ما يبغض ، وأحيينا القلب بذكر الله فإنها تكون حياة ممتعة سعيدة.

وأوضح « الثبيتي » خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد النبوي في المدينة المنورة، أنه قال تعالى : « الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » ، منوهًا بأن هذا حال المسلم بشكل دائم ، لا يكاد يمر وقت من الأوقات يكون فيه بعيدًا عن ربه وذكره وعبادته ، فهو يصلي ويصوم ويحج ويخرج زكاة ماله ويضبط جميع تصرفاته بميزان الشرع والإيمان .

وأضاف أنه تكون الحياة لله رب العالمين باستثمار العمر في البناء والتنمية والعقل في إعمار الأرض ، والصناعة والزراعة وإصلاح حياة المجتمع وتحقيق الأمن والرخاء ، قال الله تعالى : « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ».

وتابع: وهذا المسلم الذي يجعل حياته لله ، كالغيث أينما حل نفع ، يحيي الأمل في النفوس ويقوي الثقة بالله ، يشيع الرحمة في الحياة ، ينشر الخير ، يطعم المسكين ، يقوم على شؤون الضعفاء والأيتام والمرضى قال تعالى : «وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا »، ومن كانت حياته لله لم ينتظر من أحد سوى الله جزاء ولا شكورًا ، ماضٍ في عطائه لا يوقفه من تنكب الطريق بجحود أو نكران .

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية: مصر تخطط لعمل نظام أمني حديث لحماية زوار الأهرامات وحافلات كهربائية لنقلهم

هاشتاج #الخطيب يشعل تويتر بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية للأهلي

السكة الحديد تكشف حقيقة خروج قطار عن القضبان بإمبابة

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

8200 عضو يسجلون في كشوف حضور عمومية الأهلي حتى الآن

شاهد.. فيديو يظهر قاتل تارة فارس‎

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتحديد مهام نائبي وزير التخطيط

فيسبوك يغلق حسابات مستخدميه فى العالم بهذا التصرف الغريب

أسما شريف منير تشارك والدها بتقديم برنامج جديد على أون.. صور

أحفاد عبد الناصر يحيون الذكرى 48 لوفاته .. صور

رسميًا.. اكتمال النصاب القانوني لعمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

الخطيب يصل إلى مقر الأهلي بالجزيرة لمتابعة سير عمومية النادي .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مشاهد من الجحيم.. اصطدام 4 شاحنات واشتعال النيران بها في إنجلترا

إقبال كبير على شراء المواد الغذائية من معارض كلنا واحد.. صور

فيديو

مشاهدة مباراة الزمالك والقادسية بالبطولة العربية.. بث مباشر
سهر الدماطي تشيد بقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة .. فيديو
وليد حجاج: قانون مكافحة جرائم المعلومات لا يحاسب على ترويج الشائعات.. فيديو
التعليم العالي: 12 دولة عربية شاركت بمؤتمر الهجرة غير الشرعية.. فيديو
سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: أمريكا تخطط لإلغاء الأونروا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟