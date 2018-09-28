ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

فى ذكرى ميلاد ناظر الكوميديا.. 6 معلومات عن علاء ولى الدين وسر شرائه مدفنا قبل وفاته

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:40 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى علاء ولى الدين, والذى قدم للسينما المصرية عددا من الأعمال كان يظهر من خلالها فى الأدوار الثانية, قبل أن يتمكن من أن يكون بطل العمل الأول, إلا أن القدر لم يمهله هذا الأمر, وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:

- والده الفنان الراحل سمير ولي الدين. 

- تخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1985.

- بدأ مشواره الفنى بعد أن اكتشفه المخرج نور الدمرداش.

- قدم ثلاثة أعمال فقط كان فيها البطل الأول وهم " عبود على الحدود " , " الناظر " , " إبن عز " .

- توفى أثناء تصويره رابع أفلامه والذى كان يحمل اسم "بالعربى تعريفة", وكانت تشاركه فى بطولته حنان ترك.

- قام بشراء مدفن قبل وفاته بأيام, بالإضافة إلى بعض الأغراض الأخرى, حيث أكد للبعض أنه يشعر أنه يتوفى قريبًا.

ترشيحاتنا

أحمد ناجي عن النادي الأهلي: لحم كتافنا من خيره.. فيديو

38 % من قراء صدى البلد يتوقعون فوز الزمالك على القادسية الكويتي

صحيفة أمريكية: مصر تخطط لعمل نظام أمني حديث لحماية زوار الأهرامات وحافلات كهربائية لنقلهم

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

مدرب الأهلي يدلي بصوته في الجمعية العمومية

مباحث بلبيس بالشرقية تعثر على جثة شاب مصابًا في رأسه

قناة عراقية تكشف سبب اغتيال تارة فارس.. فيديو

مارسيلو يغيب عن ريال مدريد أمام اتليتكو

قبل غلق باب التصويت.. 5 مشاهد لا تفوتك في عمومية الأهلي.. فيديو وصور

إيقاف لقاء الزمالك والقادسية بتعليمات من رئيس الاتحاد العربي

ميليشيا الحوثى باليمن تعترف بتلقى التمويل المالى من نظام دولة قطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حنان مطاوع وتميم وألفونس ضيوف منى الشاذلي الليلة.. صور

أحمد الفيشاوى وزوجته فى محاضرة أوين ويلسون بمهرجان الجونة.. صور

10 نجمات تألقن بالأحمر على الـRed Carpet بالجونة.. صور

شاهد.. ممثلة مصرية ترتدي ملابس من الأكياس البلاستيك خلال مهرجان الجونة

في الذكرى الـ 48 لرحيله.. 3 وزراء داخلية في عهد جمال عبدالناصر.. صور

فيديو

برلماني يقترح فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة.. فيديو
ميليشيا الحوثى باليمن تعترف بتلقى التمويل المالى من نظام دولة قطر
الخارجية السورية: نأمل تزويدنا بمنظومة إس_300 الصاروخية خلال أسبوعين
إيقاف لقاء الزمالك والقادسية بتعليمات من رئيس الاتحاد العربي
بسمة تشيد بتجربة الأفلام المصرية القصيرة في مهرجان الجونة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟

ما هي توقعاتك بشأن نتيجة مباراة الزمالك والقادسية في البطولة العربية اليوم ؟