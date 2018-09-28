فى ذكرى ميلاد ناظر الكوميديا.. 6 معلومات عن علاء ولى الدين وسر شرائه مدفنا قبل وفاته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى علاء ولى الدين, والذى قدم للسينما المصرية عددا من الأعمال كان يظهر من خلالها فى الأدوار الثانية, قبل أن يتمكن من أن يكون بطل العمل الأول, إلا أن القدر لم يمهله هذا الأمر, وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنه:



- والده الفنان الراحل سمير ولي الدين.



- تخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1985.



- بدأ مشواره الفنى بعد أن اكتشفه المخرج نور الدمرداش.



- قدم ثلاثة أعمال فقط كان فيها البطل الأول وهم " عبود على الحدود " , " الناظر " , " إبن عز " .



- توفى أثناء تصويره رابع أفلامه والذى كان يحمل اسم "بالعربى تعريفة", وكانت تشاركه فى بطولته حنان ترك.



- قام بشراء مدفن قبل وفاته بأيام, بالإضافة إلى بعض الأغراض الأخرى, حيث أكد للبعض أنه يشعر أنه يتوفى قريبًا.

