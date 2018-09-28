لماذا نصحنا النبي بصلاة النافلة في المنزل.. فيديو

نصح الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، بأداء صلاة النافلة في المنزل، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورًا"، معناها صلُّوا فيها، ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة ، والمراد به : صلاة النافلة.



وأضاف الداعية الإسلامي خلال لقائه على فضائية "النهار": صلي في كل مكان في منزلك، ولا تركز في صلاتك على مكان واحد، حتى يدعو لك كل جدار في منزلك.



وتابع": عن جابر قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا".