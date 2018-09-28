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حوادث

ضبط 872 مخالفة إشغالات ومرافق و47 قضية تموينية بالغربية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 06:29 م
تموين
تموين
أحمد على
ضبطت مديرية أمن الغربية اليوم 872 مخالفة إشغالات ومرافق و47 قضية تموينية فى حملة أمنيه لإحكام التواجد الشرطي ومواجهه الخارجين عن القانون على مستوى المحافظة.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا حكمدار مديرية الأمن بنتائج الحملات الأمنية التى أسفرت فى مجال ضبط القضايا التموينية تحرير 47 قضية متنوعة بينما فى مجال ضبط قضايا المرافق تحرير 210 محاضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 340 محضر حالة رفع إشغال بالطريق العام و51 فرشا عشوائيا لبيع الخضر والفواكه و131 إزالة حاجز خرساني وحديدي مقام بالطريق العام و17 إزالة تندة وسقيفة بدون ترخيص و14 إزالة غرزة ومقهي بدون ترخيص و85 غرامه فوريه و11 عربه يد خاصة بالباعة الجائلين وعربه كارو.

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